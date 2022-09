La capitale togolaise (Lomé) a abrité, le mardi 6 septembre 2022, la cérémonie d’ouverture des travaux de la 3ème réunion du Groupe de Suivi et de Soutien à la Transition au Mali (GST-MALI). C’était sous la présidence du Ministre Togolais des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des togolais de l’Etranger, Pr. Robert Dussey, représentant le Chef de l’Etat Togolais, Faure Essozima GNASSINGBÉ, en présence de Abdoulaye DIOP, Ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale, Chef de la délégation ministérielle du Mali, et d’autres personnalités.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, le Ministre Diop a réaffirmé les 3 principes clés du Mali, à savoir : le respect de la souveraineté du Mali ; le respect des choix stratégiques et le choix des partenaires opérés par le Mali ; et la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. « Dans le cadre de nos rapports avec nos partenaires, il est important de comprendre que le Mali nouveau n’acceptera pas qu’on puisse nous imposer des agendas, qu’on puisse nous imposer notre propre agenda, nos priorités ; qu’on puisse nous imposer des diktats », a déclaré le ministre Diop.

Selon le Bureau de l’Information et de la Presse du Ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) du Mali, la cérémonie d’ouverture a été marquée par cinq interventions, respectivement celles des représentants de l’UA, de la CEDEAO, de la MINUSMA, qui ont été suivies par les discours des Ministres DIOP du Mali et Pr. Robert Dussey du Togo. Tous ont noté avec satisfaction, les progrès réalisés par les Autorités de la Transition pour un retour à l’ordre constitutionnel. «Votre mobilisation massive en ce jour démontre une fois de plus l’engagement, la détermination et la solidarité agissante de la communauté africaine et internationale à accompagner et à soutenir davantage le Mali pour une stabilité durable.

Dans le cadre de cette mobilisation, mutualisation et coordination des efforts, le Mali sait pouvoir compter sur l’alignement de nos partenaires sur les 3 principes clés, à savoir : le respect de la souveraineté du Mali ; le respect des choix stratégiques et le choix des partenaires opérés par le Mali ; et la défense des intérêts vitaux du Peuple malien dans les décisions prises », a déclaré le Ministre malien des affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Avec ces principes clés à l’esprit, dit-il, le Mali reste ouvert à ses voisins, le Mali reste ouvert au monde, le Mali reste ouvert aux partenaires et à tous les partenariats.

Pour lui, personne n’aime le Mali plus que les Maliens ; personne ne connaît les problèmes du Mali mieux que les Maliens ; et personne n’a une meilleure solution aux problèmes du Mali que les Maliens eux-mêmes. « Il est important aussi de retenir que tout ce qui se fera au Mali doit se faire avec les Maliens, en accord avec les Maliens et avec la contribution des Maliens et nous n’accepterons rien qui puisse se faire sans les Maliens ou contre les Maliens. Ceci est une donnée importante qu’il faut retenir.

Dans le cadre de nos rapports avec nos partenaires, il est également important de comprendre que le Mali nouveau n’acceptera pas qu’on puisse nous imposer des agendas, qu’on puisse nous imposer notre propre agenda, nos priorités ; qu’on puisse nous imposer des diktats. Naturellement, cela s’accompagne d’un prix à payer, et ce qui est nouveau est que notre Gouvernement est désormais prêt à dire non quand nous estimons que l’aide, l’assistance ou le partenariat qui nous sont proposés ne sont pas en ligne avec notre propre vision du Mali », a précisé le chef de la diplomatie malienne.

Avant d’ajouter que les choses ont changé et c’est une nouvelle vision. « Tant qu’il n’y aura pas la paix et la stabilité au Mali qui occupe une position stratégique, centrale, en Afrique de l’Ouest, lorsque quelque chose de bien se passe au Mali, cela se propage dans la région et lorsque quelque chose de mauvais se passe au Mali, cela affectera la région. Le Mali est une mosaïque de populations : toute l’Afrique de l’Ouest est au Mali, tout comme le Mali est dans toute l’Afrique de l’Ouest.

Donc, travailler avec le Mali, aider à ramener la démocratie, la paix et la stabilité au Mali, est un investissement que chacun de nous fera pour la paix au Mali, pour la stabilité de la région et aussi pour la prospérité du monde», a conclu Abdoulaye Diop. Pour sa part, le Ministre Togolais en charge des Affaires étrangères a réitéré la détermination et le grand intérêt du Chef de l’Etat du Togo, Faure GNASSINGBÉ, à soutenir le Mali dans la lutte pour la paix et la stabilité, gages de tout développement pour une transition vertueuse et constructive.

Aguibou Sogodogo

