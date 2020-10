ADEMA-PASJ : Le congrès du renouveau

L’Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice, (Adéma-PASJ), a lancé son programme de renouvellement des instances du parti. Le VIème Congrès aura lieu en mars 2021.

Par une correspondance signée de son secrétaire général, Assarid Ag Imbarkwane, la direction de l’Adéma demande à ses structures de base de commencer le renouvellement des instances du parti en vue du VIème Congrès ordinaire prévu entre les 26, 27 et 28 mars 2021. Selon le chronogramme indiqué dans la correspondance, le VIème congrès sera précédé de celui du mouvement des femmes et des jeunes du parti, respectivement les 20 et 21 mars pour les femmes et 22-23 pour les jeunes.

Le parti compte passer aux renouvellements des structures de base. D’abord, il programme le renouvellement des comités, premières structures de base pendant les mois de novembre et décembre prochains. Ensuite les sous-sections pour janvier 2021 et le mois de février dédié au renouvellement des sections du parti sur l’ensemble du territoire malien et de la diaspora.

Cette mue arrive au moment où les militants doutent et s’interrogent, où le parti fait face à son destin, accusé qu’il est d’être toujours “là où c’est bon”. Le parti le plus structuré au Mali saura-t-il se remettre en cause, se renouveler ?

Koureichy Cissé

