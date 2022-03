L’Alliance pour la refondation du Mali (AR-Mali/M5RFP) a tenu ce samedi, 19 mars 2022 à la Maison de la presse une conférence, afin de donner leur point de vue sur de la situation actuelle du pays et affirmer leur soutien à la transition. Elle était animée par le Modibo Koné, président de l’AR Mali/M5 RFP qui était épaulé les membres du bureau.

Composée de 16 partis politiques et regroupements d’associations, l’Alliance pour la refondation du Mali (AR-Mali/M5RFP), est un regroupement politique qui fait partie des entités formant le Mouvement du 5 juin. Elle s’inscrit dans la dynamique d’une force de propositions et d’actions concrètes pour soutenir les chantiers de la «refondation du Mali ». Elle est essentiellement composée de partis politiques, des Associations, mouvements et personnes ressources. L’AR-Mali est aussi est engagée aujourd’hui pour une transition réussite, pour la refondation du Mali et le soutien indéfectible aux Forces armées du Mali.

Elle s’est fixée comme objectifs de contribuer à restaurer et refonder l’Etat du Mali ; participer à toutes les échéances électorales ; contribuer à rétablir la confiance entre les gouvernants, les gouvernés et la classe politique ; contribuer à promouvoir et valoriser de nouvelles élites politiques et administratives; favoriser les échanges avec l’ensemble de la classe politique, les forces vives de la nation et les personnalités sur toutes les questions intéressant de la vie du pays afin de définir les nouvelles orientations politiques pour le Mali; promouvoir le respect du genre et l’autonomisation des femmes et des jeunes ; promouvoir la citoyenneté, le civisme et le patriotisme ; préserver les acquis démocratiques et le caractère laïc de la République et contribuer à la paix et à la réconciliation des maliens.

Dans sa motion spéciale prononcées par le premier vice président, l’AR/M5 soutient et félicite les autorités de la transition pour toutes les mesures de fermeté et de sagesse prises pour exiger le respect de la souveraineté nationale du Mali et de ses autorités dans le concert des Nations : notamment l’expulsion des ambassadeurs de la CEDEAO et de la France pour leurs injonctions dans les affaires intérieures de notre pays ; AR-Mali, soutient et félicite les autorités de la transition pour les réponses appropriées apportées aux propos irrespectueux tenus à leur encontre par les autorités françaises ; AR-Mali, soutient et félicite autorités de la transition pour la décision de suspension des signaux de la Radio de RFI et de France24.

Par ailleurs AR-Mali, soutient et félicite les autorités de la transition pour la restauration de la souveraineté nationale en ordonnant aux Forces françaises et européennes (Barkhane et Bakuba) de quitter notre pays sans délai et sous la supervision des autorités militaires maliennes en réplique a leur décision unilatérale de quitter le Mali en violation des accords bilatéraux de défense. En répondant Le président a bouclé la boucle en déclarant que le M5 aura un candidat unique lors des prochaines élections présidentielles.

Bréhima DIALLO

