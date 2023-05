Les membres du grin trouvent paradoxale, la politique du Premier ministre de la Transition, Dr. Choguel K. Maïga. Ils trouvent bizarre que ce dernier puisse se réclamer héritier de l’ancien président-général Moussa Traoré et choisisse en même temps le style politique et vestimentaire de feu le président Modibo Kéita.

Les membres du grin rappellent que l’ex-président général Moussa Traoré est celui-là même qui a perpétré un coup d’Etat et renversé le président feu Modibo Kéita le 19 novembre 1968, qu’il l’a envoyé ensuite en prison à Kidal durant neuf ans, de 1968 à 1977 et qui est mort dans ses geôles un 16 mai 1977 dans des circonstances non encore élucidées.

Les plus radicaux dans le jugement parlent d’assassinat de Modibo Kéita par la soldatesque de GMT. Autrement dit, pour eux, les deux personnalités n’ont rien en commun en termes de politique et de comportement vestimentaire.

La stratégie de Choguel K. Maïga, à leurs yeux, est de faire une chose et son contraire. Or, les membres sont convaincus qu’on ne peut vouloir raisonnablement une chose et son contraire. Au grin, ils pensent que cette stratégie n’a aucun sens. “Lorsque quelqu’un s’adresse à nous, nous traquons tous les signaux qui pourraient trahir une absence de cohérence entre son attitude et son propos”, tranchent-ils.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :