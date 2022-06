Les membres du grin estiment que le CNT a driblé le gouvernement à cause de ses lacunes et autres ambitions démesurées. Par ailleurs, ils saluent le CNT pour sa clairvoyance et son refus de se laisser embarquer dans un bateau taillé sur mesure par le Premier ministre de la Transition Choguel K. Maïga.

En effet, le Conseil national de Transition a adopté le vendredi 17 juin 2022 le projet de loi électorale proposé par le gouvernement de Transition, après l’avoir remanié contre la volonté de ce dernier. Ce texte, qui doit désormais être promulgué par le Président Assimi Goïta, met notamment en place un organe unique de gestion des élections à la place d’un système tripartite contesté.

Les membres du grin pensent que, le CNT en toute responsabilité a orienté l’action du gouvernement. Sur 250 articles, il aurait remplacé 216. Selon eux, les amendements faits sur le projet prouvent à suffisance que Malick Diaw et ses collègues souhaitent une loi consensuelle, une loi électorale des Maliens et non d’un clan. « Ils ont d’abord déboulonné le bateau et le façonné de manière inclusive pour ensuite embarquer », disent-ils. Au grin, les membres restent convaincus que Choguel a perdu non seulement face au CNT qu’il qualifiait d’illégal et illégitime, mais aussi face à la classe politique qu’il a exclue dans ce projet.

Toutefois, ils exhortent les uns et les autres à la vigilance car ajoutent-t-ils, Choguel est capable de créer un autre chemin pour arriver à Rome.

Ibrahima Ndiaye

