A en croire les membres du grin, la crise économique actuelle a eu raison de la solidarité qu’on connaissait pendant le mois de Ramadan. D’après eux, l’aide aux personnes démunies qui se faisait en grande pompe a connu une baisse considérable cette année. Les membres pointent du doigt les militaires qui, à leurs yeux, n’ont pas le même esprit de solidarité que les politiques.

En effet, pendant le Ramadan sous les régimes politiques, on avait coutume de voir des soutiens importants aux personnes les plus précaires. C’était une occasion, pour les hommes politiques, de manifester leur solidarité aux personnes en besoin en leur offrant des repas de rupture de jeûne équilibrés, du sucre, des kits alimentaires consistants et des habits et cadeaux de l’Aïd pour les enfants.

Cependant au grin, les membres témoignent que sous la présidence des militaires, la solidarité n’est pas forcément une priorité. “C’est plutôt le sacrifice patriotique qui est exigé”, disent-ils.

C’est pourquoi avec l’arrivée du mois de Ramadan, les maliens ont senti encore plus leur impuissance face à leurs conditions économiques difficiles puisque les nouvelles préoccupations liées aux coûts et charges spécifiques de ce mois béni représentent aujourd’hui un réel défi pour leurs maigres budgets.

Face à cette situation, ils demandent à joindre nos efforts pour que les familles maliennes, durement touchées par le chômage et la pauvreté, puissent goûter aux délices du mois de Ramadan.

Ils restent convaincus qu’ensemble nous pourrons rendre la solidarité plus forte cette année.

Ibrahima Ndiaye

