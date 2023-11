Plus de dix ans après son occupation par des groupes armés alliés aux terroristes la localité de Kidal est-elle en passe d’être définitivement débarrassée de la racaille et de retrouver sa quiétude d’antan ? Plus qu’une simple question, c’est là l’objectif désormais affiché des Autorités maliennes. C’est aussi et surtout le souhait de l’ensemble du peuple malien.

Cet objectif et ce souhait sont en voie de se réaliser après le retrait des troupes onusiennes de la mission dite de stabilisation (déstabilisation ?) du Mali. En vérité, cette mission onusienne rendait d’énormes services à la horde et ses complices. En dix ans de présence sur le sol malien la Minusma forte de 13000 hommes a brillé par son incapacité pour ne dire sa complicité avec une poignée d’individus armés qui régnaient en maître à Kidal. Nul n’est dupe ! C’est connu de tous, la MINUSMA a toujours joué le jeu de la France au Mali. À Kidal et dans d’autres localités du Nord la mission onusienne n’a fait que renforcer l’occupation française sous le couvert de la CMA, ce groupe aux mains d’une seule famille qui a pris la localité en otage pour ses seuls intérêts et non ceux des populations.

Avec le départ de la MINUSMA, les FAMA s’apprêtent à engager l’une des grandes batailles engagées actuellement pour la reconquête du territoire national. Pour y parvenir l’étape de Kidal constitue un tournant décisif afin de débarrasser le pays de la horde de rebelles et de leurs complices : terroristes, djihadistes, narcotrafiquants et… ces nombreux réseaux extérieurs qui alimentent les foyers de déstabilisation au Nord du Mali et dans tout le Sahel.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :