Focus : Tirer les enseignements !

L’attaque barbare perpétrée contre l’école de la gendarmerie à Faladié, le mardi dernier, par un groupe de terroristes armés (Gat) n’est pas une première à Bamako. Déjà, le 20 novembre 2015 l’hôtel Radison, sis à l’Aci 2000 a été visé par une attaque similaire. Le bilan de cette attaque était lourd : une vingtaine de victimes.

Après l’attaque de mardi dernier, les premières émotions passées, il faut vite en tirer les enseignements et prendre des dispositions fermes, afin de faire face à d’autres menaces de ce type.

Sérieusement affaiblis au centre et au nord par les opérations de l’armée et n’ayant plus ni la possibilité ni la capacité d’attaquer les garnisons militaires comme par le passé, les groupes terroristes ont visiblement changé de stratégie et de zone d’opérations. Ils sont désormais dans la partie sud du pays et ils utilisent leur méthode favorite qu’est l’infiltration au sein des populations.

C’est pourquoi la vigilance doit être de mise partout, afin non seulement de minimiser les risques d’attaque, mais aussi et surtout lutter contre cette nouvelle menace face à des individus sans foi ni loi.

Vigilance, tout d’abord, au niveau de l’ensemble des Forces armées et de sécurité dont il faut louer la célérité et le courage dans cette guerre imposée au Mali. Ainsi, les contrôles sur les axes routiers doivent être renforcés et intensifiés de jour comme de nuit. À ce sujet, une question se pose : comment des groupes puissamment armés ont pu se retrouver (tranquillement) à Bamako avec un impressionnant arsenal de guerre, dont des armes lourdes ?

La réponse à cette question conduira sans doute à tirer beaucoup d’enseignements et incitera à prendre des mesures urgentes pour sécuriser nos villes et tranquilliser les populations.

Second enseignement ? Il y a lieu de réfléchir sérieusement sur la conduite des patrouilles policières dans la capitale et ailleurs dans tout le pays. En effet, l’on constate beaucoup de failles à ce niveau : manque de rigueur, légèreté, inexpérience de jeunes policiers utilisés pour ces patrouilles..

Autre enseignement : la sécurisation rapide de tous les points sensibles de la capitale et mêmes des autres capitales régionales. L’aéroport de Sénou doit, au besoin, être classé en tête de ces points sensibles. Et pour cause…

S’il est vrai qu’un pays au monde n’est à l’abri des attaques terroristes – le 11 septembre les Usa ont été frappés à plusieurs reprises – il faut cependant prendre des mesures dissuasives pour éviter que la psychose ne s’installe au sein de la population. Or l’objectif recherché par ces voyous c’est justement de nous faire peur…

M.Sylla/L’Aube

