Les soliloques d’Angèle : Préparer la suite et céder la place au bon moment

J’aborde ce sujet avec émotion, en ayant en tête que moi aussi, je céderais la place un jour. Place de mère, place de manager, place de personne ressource, place de conseiller, place de chef d’entreprise… il en va de même pour tous.

Pas facile pour l’homme d’accepter de céder la place surtout s’il a la conviction profonde que celle-ci lui revient ou qu’il peut encore prouver quelque chose. A tort ou à raison, grande question !

Il nous suffit d’observer autour de nous pour voir ceux qui s’acharnent à vouloir conserver leur poste, leur fonction, leur statut, leur position, leur patrimoine ; sous les yeux ahuris des bons observateurs et au détriment des objectifs de succès et de pérennité ; en famille comme en entreprise.

Difficile de céder la place dans les entreprises, dans beaucoup de cas, cela crée des lacunes de management. Se pose la question de l’âge de la retraite qui, au lieu de se rapprocher, recule de plus en plus. Bien qu’en se sachant “dépassé” par les jeunes plus compétents, par ceux qui ont su acquérir de nouvelles compétences, par le niveau d’exigence et de complexité des demandes de plus en plus élevés, on s’accroche pour engranger le maximum de sous, puisque c’est de cela qu’il s’agit, avant cette fatidique retraite !

Difficile pour certains d’accepter de préparer la relève, continuant à mettre des limites aux autres pour se rendre indispensables, mais nul ne l’est ! Et pour d’autres, par peur d’être jugé pour ses décisions, ses choix ; de voir son travail scruté, jugé, par crainte de faire l’objet de poursuite ; ils s’accrochent et deviennent ainsi des facteurs bloquants.

Difficile dans ces familles où le patriarche refuse de donner l’autonomie, la gestion des biens, sa confiance à ses enfants, à tort ou à raison, encore une fois grande question ! Tout en sachant qu’avec le temps, la force physique n’est plus comparable à celle d’il y a 20, 30, 50 ans ; maladies, fonte musculaire, pertes de reflexes, de la vue, de la motricité… tout ceci à forcément un impact réel. Ceci expliquerait-il les fortunes dilapidées lorsque le patriarche s’en va ?

L’homme aurait-il juste peur de se regarder en face et de voir la courbe du déclin qui s’est amorcée. Et pourtant ceci est la normalité. Savoir accepter les phases de sa vie, c’est le début pour bien la planifier comme il faut. Il faut un temps pour tout. On n’a pas besoin de se voiler la face car, qu’on le veuille ou pas on s’arrêtera et d’autres prendront la relève pour assurer la pérennité des entreprises, des familles, de l’humanité… autant les préparer comme il se doit.

Parce que c’est notre Mali.

Muriel Jules

