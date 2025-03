Oui cher grand-père, ce qu’il faut craindre aujourd’hui, c’est de ne pas perdre le chemin du retour. Oui, au moins, qu’on ne perde pas le repère du retour. Car il faut reconnaitre aujourd’hui et c’est indéniable, qu’on avait fait du chemin. Que malgré 10 ans de crise politique et d’insécurité, on arrivait à maintenir certains caps. Certaines choses n’étaient pas du luxe.

Oui grand-père, des entreprises jeunes poussaient. Des grandes entreprises allaient à la conquête d’autres cieux. Des startups, des ambitions d’être jeune et riche. Le rêve était là encore. Des grands projets. Le monde tournait chez nous. L’argent circulait. On était à comment devenir riche ? Quel projet et quelle entreprise ?

Certes, il y avait l’insécurité. Certes, il y avait la crise politique, mais on est arrivé à organiser des élections. Oui on est arrivé à sécuriser le pouvoir par le vote et le mandat. On est arrivé à avoir une image politique stabilisée et attirante. On a élu un président, des députés et des manières pour que la marche de l’Etat puisse continuer.

Oui grand-père, développement économique rime avec stabilité politique. Oui grand-père, à l’état actuel du monde, le fonctionnement du monde requiert une forte démocratie, une justice indépendante et une puissante armée et service de renseignements pour bâtir une grande nation. Bâtir un pays digne d’être appelé pays développé.

Comme le disent les grands économistes : L’économie, c’est l’argent. L’argent, c’est la crédibilité. Oui, et la crédibilité d’un pays, c’est la garantie qu’offre sa stabilité politique, l’indépendance et la bonne qualité de sa justice aux yeux des investisseurs. Le monde est malheureusement ainsi fait. Et c’est ainsi que ça fonctionne. Les pays qui ont boudé ce fonctionnement, ont tout raté.

Tel est un être humain, les pays aussi ne sont que la somme de ses actes. L’homme qui s’est forgé une bonne discipline et des grands principes, les a respectés, s’est vu vite hausser au sommet de la pyramide. Mais celui qui s’est laissé emporter par l’ignorance, l’égo et les plaisirs éphémères, s’est vu promener au bas de l’escalier sans jamais grimper une manche. Et vivre de miettes.

Oui grand-père, on est élite politique pour prendre des décisions. Pas pour plaire mais pour faire avancer. Et pour avancer, grand-père, il faut demander ceux qui savent. Et aujourd’hui, il s’agit de chercher ceux qui savent, où se trouve le chemin du retour. Faire vite et ne pas perdre ce chemin du retour.

A mardi inch Allah pour ma 290e lettre.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :