Sans Tabou: d’insulteurs publics à Insulteurs officiels

Le ministre de la Communication, de l’Économie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, M. Alhamdou Ag C, a présidé ce mardi 4 mars 2025 l’atelier technique de renforcement des capacités en communication gouvernementale destiné aux acteurs de divers secteurs de la presse publique et privée ainsi que de la communication gouvernementale.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du séminaire gouvernemental tenu le lundi 3 mars 20025 sur le même sujet avec la participation de l’ensemble des membres du gouvernement.

Pour le gouvernement, ‘‘la crise multidimensionnelle que traverse notre pays et les différents défis à relever, notamment au niveau sécuritaire et le terrorisme médiatique, (lui) imposent … la prise en main de sa communication pour mieux édifier les populations, renforcer la cohésion sociale et préserver les intérêts de la Confédération des États du Sahel.’’

Les objectifs de ces journées de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale tenues lundi sont, entre autres, de sensibiliser les membres du Gouvernement sur les enjeux et les perspectives de la communication, en particulier dans un contexte de guerre informationnelle, de créer un cadre de collaboration harmonieux entre les acteurs de la communication gouvernementale et tout l’écosystème de la communication et d’élaborer les outils pour rendre la communication gouvernementale plus fluide et plus cohérente.

L’objectif principal de cet atelier technique de renforcement des capacités en communication gouvernementale tenu mardi est de renforcer la collaboration entre ces acteurs afin de structurer une communication gouvernementale plus efficace, transparente et responsable.

Cela est d’autant plus crucial dans un contexte où la cohésion sociale demeure une priorité absolue pour les plus hautes autorités.

En associant toutes sortes de médias à la communication gouvernementale, le gouvernement donne la preuve qu’il pêche en eaux troubles, qu’il ne fait aucune différence entre Communication et information, acteurs de la communication gouvernementale, activités et vidéos propagandistes mangeant aux râteliers de la transition, pour l’instant.

Organisées par la Primature, les journées de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale prouvent éloquemment que les vidéomans n’appartiennent pas qu’à Choguel.

Le Gouvernement aussi a les siens et les associe à la communication gouvernementale. Toutes choses qui veulent dire désormais que tout ce que ces vidéomans et activistes diront (broudjalisation, insulte, invective…), ils l’auront pris dans la bouche du Prince du jour… Ils étaits hier des insulteurs publics, ils devenus insulteurs officiels avec permis de broudja.

La Rédaction

