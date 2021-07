Conférence des cadres du RPM : La bouderie de Me Baber Gano

Le Secrétaire général du bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, (RPM), Me Baber Gano a brillé par son absence lors de la conférence des cadres des Tisserands, tenue le samedi 3 juillet 2021. Selon une source, son absence n’est pas due au hasard, elle est entourée de beaucoup de zones d’ombre.

Selon notre source, Me Baber Gano ne voit pas d’un très bon œil une possible candidature du président du RPM, Dr. Bocary Treta qui se dessine à l’horizon. En effet, depuis un certain temps, le bruit des couloirs des Tisserant raconte que Treta sera le prochain candidat du RPM. A en croire notre source, cette candidature n’est nullement du goût d’un bon nombre des cadres du BPN dont Me Baber Gano.

Le Secrétaire général du RPM n’est pas le seul dans cette logique, l’ex-président de l’Assemblée nationale du Mali non moins, 5ème vice-président du parti, Issiaka Sidibé, a aussi manqué à l’appel. Aujourd’hui, il suffit juste de mieux observer pour connaitre l’existence de différents fragments de clans qui se sont créés au sein de ce parti.

« La pomme de discorde aujourd’hui est qu’une partie opte pour l’organisation immédiate d’un congrès extraordinaire, et l’autre partie préfère maintenir le cap », a conclu notre source.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :