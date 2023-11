Afrique du sud : Le ministre de la justice et le Président de l’OCLEI ensemble à l’Assemblée panafricaine sur la corruption

Une délégation de l’OCLEI conduite par son Président, le Docteur Moumouni GUINDO, participe aux travaux de l’Assemblée panafricaine sur la corruption, qui se tiennent du 02 au 03 novembre 2023, en Afrique du Sud, précisément à Stellenbosch, dans la Région du Cape.

Cette assise de Cape Town est organisée par le Centre régional Africain d’Excellence pour l’Intégrité, qui est le fruit d’un partenariat impliquant l’Académie PAVOCAT de Stellenbosch, la Faculté de Droit de l’Université de Stellenbosch et le Gouvernement sud-africain. Elle ambitionne de fédérer les acteurs principaux de la lute contre la corruption en Afrique dans un cadre, pour proposer des solutions endogènes aux maux qui rongent notre continent, surtout en matière de gouvernance.

Pour ce faire, des Haut responsables d’organismes gouvernementaux, non gouvernementaux et autres Experts africains, sont invités à Stellenbosch.

Le Mali a fait fort dans cette composition avec la présence remarquée du Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou Kassogue et de son Excellence Bakary Coulibaly, Ambassadeur de notre pays en Afrique du Sud. Aux deux personnalités, s’ajoutent le Président Moumouni Guindo et Issa Sow, Chargé du protocole et de l’appui à la coopération à l’OCLEI. Ces personnalités porteront haut la voix du Mali à Stollenbosch.

Une autre étape importante de cette forte présence malienne en Afrique du Sud est la signature duProtocole d’accord entre l’OCLEI et l’Unité spéciale d’Investigation (SUI) d’Afrique du Sud, le samedi 4 novembre 2023 à Pretoria.

Ce protocole sera le 8ème du genre que l’OCLEI aura signé avec des homologues en Afrique et Europe, pour renforcer le partenariat face à la corruption et l’enrichissement illicite, notamment par-delà les frontières.

Service Communication OCLEI

Commentaires via Facebook :