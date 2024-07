Une délégation de l’OCLEI, conduite par le Dr Moumouni Guindo, séjourne dans la capitale de la république Malgache, Antananarivo, sur invitation du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO), l’agence anti-corruption de Madagascar, du 8 au 2 juillet 2024. La visite est mise à profit par l’OCLEI et le BIANCO pour partager les expériences sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre la Corruption et l’enrichissement illicite. Déjà, une trouvaille : le concept de groupe ou de réseau d’actions anticorruption des jeunes. Ceci pourrait bien voir le jour au sein de nos établissements scolaires et universitaires très bientôt.

Sous la houlette du Directeur du BIANCO Monsieur Laza Eric Donat Andrianirina, Moumouni Guindo et sa délégation ont été invités à faire siennes des activités prévues par le BIANCO, dans la cadre de la commémoration de la journée africaine de lutte contre la Corruption, célébrée à travers le monde le 17 juillet.

A cet effet, la délégation de l’OCLEI a suivi avec un grand intérêt des visites, suivies d’échanges avec des écoliers et universitaires de deux établissements d’enseignement réputés d’Antananarivo.

Les échanges ont porté sur la socialisation des jeunes à l’éthique. Cette question, faut-il le souligner, est spécifiquement prise à bras le corps par le BIANCO, grâce à un concept particulièrement intéressant, appelé le RHI ou Réseau d’intégrité et d’honnêteté.

Le RHI est un regroupement de jeunes écoliers, lycéens et universitaires à travers les 6 provinces de Madagascar. L’objectif est de mobiliser ces jeunes vers un seul but : “faire de la jeunesse Malgache un mur contre la corruption”. Bref, c’est d’arriver à constituer une jeunesse consciente, intègre et honnête, capable de dire non à la corruption aujourd’hui et demain pour leur propre avenir et l’avenir de leur pays. Un bon exemple, disons plutôt un cas d’école pour bien de pays africains.

Le RHI n’a qu’une voix, c’est celle des jeunes. Des jeunes qui s’expriment, conscientisent et éduquent à travers le Slam, la poésie, les affiches et autres débats de groupes. Et ça marche bien à Madagascar. La grande cérémonie de la finale de concours de slam organisée par le BIANCO à l’occasion de la journée nationale du RHI, le mercredi 10 juillet 2024, est une parfaite illustration.

Par ailleurs, le lundi 8 juillet, la délégation de l’OCLEI a eu une séance de travail avec les responsables du Système Anticorruption (SAC) Malgache. Il a permis aux deux délégations d’échanger sur leurs stratégies nationales de lutte contre la corruption et leurs bonnes pratiques de lutte.

Dans la même journée, le Président Guindo et sa délégation ont été reçus en audience par Mme le ministre des affaires étrangères et Monsieur le ministre de la santé de Madagascar, celui-là même qui assure l’intérim du l’éducation nationale. Avec ces différentes autorités, il a été question de partage de savoir-faire en matière de lutte contre la corruption et l’enrichissement dans nos deux pays.

La signature d’un protocole d’accord de coopération entre l’OCLEI et le BIANCO, le vendredi 12 juillet 2024, met fin à ce voyage d’étude de l’OCLEI au pays de la Vanille.

Rappelons que la délégation de l’OCLEI, outre le Président Moumouni Guindo, est composée du Membre du Conseil Djibril Coulibaly, le Secrétaire Djibril Soumbounou et le Directeur de la communication Seybou Keita.

