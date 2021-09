Mali : l’ancien ministre, Mahamadou Camara, arrêté dans l’affaire aéronef présidentiel

Pour la seconde fois dans l’affaire dite ‘’avion présidentielle’’, l’ancien ministre de la communication et de l’économie numérique, Mahamadou Camara, a été placé sous mandat de dépôt hier jeudi.

Il était le Directeur de cabinet de l’ancien Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta de septembre 2013 en avril 2014. La même période qui a coïncidé avec les opérations d’achat de cet aéronef présidentiel. En mars 2020, il a été inculpé par un juge d’instruction du pôle économique et financier près du tribunal de première instance de la commune III du district de Bamako pour «favoritisme» dans l’affaire de l’achat de l’avion présidentiel. Mamadou Camara a été l’homme par qui passaient tous les dossiers du Président de la République.

Un rapport spécial du Bureau du vérificateur général du Mali révèle 28,5 milliards FCFA d’irrégularités financières dans cette affaire de fourniture de matériels aux FAMAS et l’achat d’un aéronef présidentiel. Son arrestation il y a plus d’un an avait suscité beaucoup de bruits au sommet de l’Etat. Sous la pression du cercle fermé du président IBK, le séjour de Mamadou Camara à la prison centrale de Bamako n’a été que de courte durée. En absence d’une haute Cour de justice compétente devant la loi malienne pour juger les anciens ministres ou Président reconnus coupables de délits au moment de l’exercice de leur fonction, il a été très vite libéré, puis le dossier classé sans suite. Le pouvoir exécutif justifiait sa libération en évoquant son statut de rang de ministre au moment où il était en poste à la présidence.

La même affaire vient de rattraper ce protégé du régime déchu d’IBK, car, le dossier de l’achat de l’avion présidentiel et la fourniture des équipements militaires a été rouvert par la Cour Suprême. Cette haute juridiction du pays évoque une jurisprudence qui lui permet de poursuivre les anciens ministres même en cas d’absence d’une haute cour de justice. D’autres anciens ministres (Soumeylou Boubèye Maïga et Mme Bouaré Fily Sissoko) d’IBK cités avec lui dans ce dossier ont été déjà arrêtés et mis sous mandat de depôt. Depuis leur arrestation, beaucoup d’analystes prédisaient déjà l’inculpation de l’ancien Directeur de cabinet d’IBK. Les trois anciens ministres arrêtés ne sont pas les seuls concernés dans ce sulfureux dossier.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

