Le Centre international de conférence de Bamako abrite du 05 au 06 septembre 2022 l’atelier de validation du document diagnostic sur la corruption au Mali dans le cadre du processus de l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. L’ouverture des travaux a été présidée ce jour 05 septembre par Mme la ministre des Transports et des Infrastructures représentant son homologue de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les Institutions.

« Le Mali à l’instar de nombreux pays en développement est confronté au fléau de la corruption qui constitue une gangrène à son développement économique et Social. Malgré les efforts engagés depuis plusieurs décennies dans un processus d’amélioration de la gouvernance et de la gestion des ressources publiques, il est regrettable de constater que notre pays ne dispose pas encore de document de stratégie en la matière », a déclaré Mme Dembélé Madina Sissoko ministre des Transports et des Infrastructures en procédant à l’ouverture des travaux. Et d’ajouter que pour combler ce vide, le gouvernement de Transition a initié des actions parmi lesquelles s’inscrit ce projet d’élaboration d’un document de stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le ministère de la Refondation de l’Etat, a en charge de mener ce processus à travers un Comité de pilotage (COPIL) crée à cet effet par Décision N°0021/MRE du 13 octobre 2021. Et depuis plusieurs mois des consultants sous la supervision du comité ont mené des réflexions et après plusieurs concertations, ils ont produit un rapport faisant état du diagnostic qui traite des problématiques liées notamment à la situation de mise en œuvre des recommandations des états généraux sur la corruption, la cartographie des acteurs dans la chaine de la lutte contre la corruption, de recensement des bonnes pratiques. Aussi ce présent atelier avait pour objectif de présenter et valider les résultats du diagnostic du phénomène de la corruption et des infractions assimilées au Mali en plus du bilan des mécanismes anti-corruption mise en place. L’adoption du document de stratégie nationale sera assorti d’un plan d’action triennal, a fait savoir Mme Dembélé. Soulignons que le Mali est soutenu dans ce processus par ses partenaires notamment, les Nations-Unies. « C’est un privilège pour le système des Nations-Unies d’appuyer le Ministère de la Refondation et le comité de pilotage du processus d’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. », a déclaré le représentant des Nations Unies à l’occasion. Et de préciser que ce processus s’inscrit dans le cadre du « Programme d’appui à la Stabilisation du Mali à travers le renforcement de l’État de Droit » (PROSMED) mis en œuvre par le PNUD conjointement avec ONU-FEMMES et la MINUSMA et qui bénéficie de l’appui technique et financier de plusieurs Partenaires dont l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas et le Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix que je voudrais remercier pour leur appui constant au renforcement de l’État de droit au Mali.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

