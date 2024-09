Des ministres du Niger et du Burkina au Mali pour la Semaine nationale de la Réconciliation

Le ministère malien de la Réconciliation a annoncé que des ministres du Niger et du Burkina Faso étaient arrivés à Gao pour la Semaine nationale de la Réconciliation

La ville de Gao, d’où a été lancée la Semaine nationale de la Réconciliation (SENARE 2024), a accueilli des responsables du Niger et du Burkina, a déclaré ce dimanche 15 septembre le ministère malien de la Réconciliation.

Nandy Somé-Diallo, ministre burkinabè de la Solidarité et de la famille, et Mohamed Toumba, ministre nigérien de l’Intérieur, ont été accueillis par le colonel-major Ismaël Wagué, ministre malien de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, et Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, ministre d’État et porte-parole du gouvernement.

La 3e édition de la Semaine nationale de la Réconciliation est centrée sur le soutien aux victimes des inondations dans l’espace de l’Alliance des États du Sahel (AES).

“Cette initiative a pour objectif de renforcer la solidarité et de consolider l’unité au sein de la confédération AES, tout en apportant un soutien concret aux populations affectées par les récentes inondations dans le Sahel”, explique le communiqué.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

Commentaires via Facebook :