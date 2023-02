Affaires étrangères et Maliens établis à l’extérieur : Préavis d’une série de grève des SYLTAE et STMMEEIA

Le Syndicat Libre des Travailleurs des Affaires Etrangères (SYLTAE) et celui des Travailleurs des Maliens Etablis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine (STMMEEIA) ont déposé le 27 janvier dernier sur la table du ministre du travail et de la fonction publique un préavis de grève. Si les deux syndicats n’obtiennent pas satisfaction sur les différents points de revendications, ils appelleront leurs militants à observer 72 heures à partir du mercredi 22 au vendredi 24 février, 92 heures (soit du mardi 28 février au Vendredi 03 mars 2023) et 120 heures à compter du lundi 06 jusqu’au vendredi 10 mars 2023.

Ils exigent entre autres, la relecture du décret du 1er novembre 2001portant octroi d’une indemnité d’équipement au personnel du Ministre des Affaires Etrangères et des Maliens de l’Extérieur ; la relecture du décret du 06 octobre 2011 portant majoration de l’indemnité d’équipement alloués aux personnels du département des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et celui des Maliens de l’Extérieur et du décret du 08 février 1996 fixant les avantages accordés au personnel diplomatique, administratif et technique dans les missions diplomatiques et consulaires ; la relecture du décret portant allocation d’une prime annuelle d’équipement aux fonctionnaires et agents de l’Etat en service au sein du Ministère en charge des Affaires Etrangères et dans celui en charge des Maliens de l’Extérieur ; la relecture du décret portant statut particulier des fonctionnaires du cadre des Affaires Etrangères et celle relatif au plan de carrière des fonctionnaires en service au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.

