Le jour de la Fondation de l’Arabie saoudite est l’anniversaire de la Fondation de l’Etat saoudien, le 22 février 1727. C’est le 27 janvier 2022 que le Serviteur des deux Saintes Mosquées, Salman bin Abdulaziz a ordonné que la journée du 22 février de chaque année soit un jour de commémoration de la Fondation de l’Etat saoudien et appelé “Journée de la Fondation”. C’est dans ce cadre que l’ambassadeur d’Arabie Saoudite au Mali, Abdullah Saleh Saber, a offert, le lundi 24 février 2025, une réception à l’hôtel Radisson Collections sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, accompagné pour la circonstance de son homologue des Affaires religieuses et du Culte, Dr. Mahamadou Koné. Plusieurs invités de marque ont également répondu présents à la célébration de cette journée historique pour le peuple saoudien. Voici le discours intégral du diplomate saoudien prononcé à cette occasion.

Au nom de Dieu, le plus gracieux, le plus miséricordieux

Que les prières et la paix de Dieu soient sur le Messager de Dieu, notre Prophète Muhammad, ainsi que sur toute sa famille et ses compagnons.

Votre Excellence Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

Excellences, Mesdames et Messieurs

Que la paix, les bénédictions et la miséricorde de Dieu soient sur vous

Qu’Allah bénisse votre temps avec toute la bonté

Mon pays, le Royaume d’Arabie saoudite, célèbre un souvenir cher à nous tous, à savoir le jour de sa fondation. Le jour de la Fondation de l’Arabie saoudite est l’anniversaire de la fondation de l’État saoudien, le 22 février 1727.

Le 27 janvier 2022, le Serviteur des deux Saintes Mosquées, Salman bin Abdulaziz – que Dieu le protège – Roi d’Arabie Saoudite, a ordonné que la journée du 22 février de chaque année soit un jour de commémoration de la Fondation de l’Etat saoudien et appelé «Journée de la Fondation». Ce jour devient un jour férié officiel pour le pays, pour célébrer cette date importante de la Fondation de l’Etat saoudien, il y a trois siècles par l’Imam Muhammad bin Saud, que Dieu lui fasse miséricorde.

La journée de la Fondation de l’Etat saoudien et sa célébration annuelle resteront une source de fierté pour notre histoire, et une source de fierté pour nos dirigeants et leurs sacrifices, et incarnent la seule loyauté que nous connaissons dans ce généreux pays.

On s’éloigne d’époque et on se rapproche avec amour et loyauté

Trois siècles se sont écoulés et ses jours ont pris fin, mais ils sont sublimes et profondément enracinés dans l’âme des fils de cette chère patrie. Nous nous éloignons dans le temps pour mieux accroître notre proximité, notre amour, notre loyauté et notre allégeance aux dirigeants fondateurs. Et nous nous souvenons des sacrifices du Fondateur, l’Imam Muhammad bin Saud, que Dieu lui fasse miséricorde, et nous tirons des leçons du parcours des Dirigeants dans le sacrifice, et avançons à pas constants vers les intérêts de notre pays, de notre terre et de notre peuple.

Logo du jour de la fondation

Le logo contient au milieu une icône d’un homme portant un drapeau, en référence à la bravoure et à l’héroïsme du Fondateur et de ses hommes de mon pays qui ont fait de nombreux sacrifices pour hisser le drapeau, unifier et établir cette grande entité. Le logo du Jour de la Fondation reflète une harmonie culturelle et patrimoniale vivante, car il contient cinq éléments et symboles essentiels : le drapeau saoudien, le palmier, le faucon, le cheval arabe et le marché. Le drapeau saoudien est la bannière autour de laquelle nos ancêtres se sont rassemblés et c’est un symbole d’unité et de gloire, qui a traversé plusieurs étapes et conceptions jusqu’à atteindre la forme connue actuellement. Le palmier occupe une place prestigieuse dans le cœur des Saoudiens, car il a formé une identité commune qui unit les Saoudiens de toutes les régions de notre pays bien-aimé. Ce palmier est également une ressource économique majeure qui nous procure beaucoup de biens pendant les saisons les plus chaudes et les plus sèches de l’année.

Le faucon est un symbole de force, de courage et de bravoure que possédaient les fondateurs de mon pays et ses honorables fils après lui. Le cheval arabe est un symbole d’authenticité, de bravoure et de chevalerie, profondément lié à la culture et à l’histoire du peuple du Royaume. Quant au marché, il reflète le statut économique atteint par mon pays, le Royaume d’Arabie Saoudite, qui est devenu l’une des vingt plus grandes économies du monde. Il ne s’agit là que d’une extension naturelle de l’intérêt porté par les Dirigeants du Royaume aux activités commerciales et économiques depuis sa création par les mains du Fondateur, que Dieu lui fasse miséricorde.

Le début de la transformation et le point de départ

Nous avançons dans cette ère avec une stratégie claire vers notre Vision 2030, qui a été définie par notre inspirateur, Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman, Prince-héritier et Premier ministre – que Dieu le protège – cette vision est la boussole qui nous conduit vers une nouvelle ère de force et d’autonomisation pour la nation et le citoyen. Nous progressons et vivons à l’ère de la Renaissance saoudienne, mais nous n’avons pas oublié et n’oublierons pas le Jour de la Fondation, qui est le pilier de la transformation et la station à partir de laquelle notre Royaume s’est lancé vers le monde et la mondialisation après l’unification de la terre et du peuple.

Objectifs de la Journée de la Fondation :

– Fierté des racines profondes de l’Etat saoudien.

– La fierté du lien étroit qui unit les citoyens à leurs dirigeants.

– Fierté de l’unité, de la stabilité et de la sécurité établies par l’Etat saoudien.

– Fierté de la constance du premier État et de sa défense contre les ennemis.

– Fierté de la pérennité de l’Etat saoudien et de la restauration de la force de ses racines et de ses dirigeants.

– Fierté de l’unité nationale du Royaume d’Arabie saoudite, établie par le Roi Abdulaziz bin Abdulrahman AL Saoud.

– Fierté des réalisations des Rois, fils du Roi Abdulaziz, dans le renforcement de la construction et de l’unité. Je ne peux m’empêcher de souligner l’intérêt des Dirigeants à lier la formation culturelle contemporaine de l’homme saoudien au grand héritage humain qui fait partie de l’histoire du Royaume, comme l’a approuvé le Conseil des ministres du 19 décembre 2023, déclarant l’année 2024 «Année du Chameau», de sorte que cette décision constitue une extension de la supervision royale du patrimoine et de la culture.

Enfin, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma reconnaissance à leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de missions diplomatiques, pour nous avoir honorés de votre présence à notre cérémonie d’aujourd’hui. Je demande à Dieu de protéger mon pays, le Royaume d’Arabie Saoudite, la République sœur du Mali et le monde entier afin de parvenir à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité.

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous”.

