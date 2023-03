Mali : la coalition des organisations syndicales du secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’extérieur projette une série de grèves de 576 heures (24 jours) à partir du 26 avril

La coalition des organisations syndicales du secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’extérieur prévoit une série de grèves à partir du mercredi 26 avril. C’est la quintessence d’un préavis de grève en sept points, déposé le lundi 27 mars sur la table du gouvernement.

La coalition des organisations syndicales du secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’extérieur durcit sa position face à l’absence de réactions du gouvernement de la transition. Le Syndicat des travailleurs du ministère des Affaires Étrangères (Syltae) et le Syndicat du ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine (STMMEEIA) projettent une série de grèves de 576 heures soit 24 jours. Cette grève qui débutera le mercredi 26 avril va se poursuivre jusqu’au 09 juin.

Dans son préavis de grève en sept points, la coalition des organisations syndicales du secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’extérieur réclame l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Elle revendique entre autres : la majoration des indemnités annuelle et mensuelle d’équipement accordées aux personnels des ministères en charge des Affaires étrangères et des Maliens établis à l’extérieur, conformément aux montants convenus entre le Syltae et le ministère chargé des Affaires étrangères ; la relecture du décret du 08 février 1996 fixant les avantages accordés au personnel diplomatique, administratif et technique dans les missions diplomatiques et consulaires, conformément au procès-verbal de conciliation du 07 décembre 2018,etc.

Le Syltae et le STMMEEIA déplorent l’absence de réponses aux préoccupations exprimées par les travailleurs du secteur. La situation est d’autant plus regrettable que la coalition affirme avoir observé une trêve de 10 jours en guise de bonne foi et en réponse au temps demandé par le gouvernement.

La coalition regrette la non-application du protocole d’entente du 21 octobre 2019 entre le ministère des Affaires étrangères et le Syltae, relatif à la relecture des décrets portant octroi d’indemnité d’équipement aux agents des deux départements. Elle fustige aussi l’enlisement du dialogue social autour du cahier de doléance soumis au ministère des Affaires étrangères, le 03 décembre 2021, et au ministère du Dialogue social le 18 février 2022.

A noter que ce n’est pas la première fois que la coalition déclenche une série de grèves. Déjà en février et mars, elle avait observé plus d’une dizaine de grèves réclamant la satisfaction de ses revendications.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :