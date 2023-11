Mali : Le général Tiani accueilli à Bamako par le président Goïta

Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), chef de l’État du Niger, général de brigade Abdourahmane Tiani, est arrivé à Bamako ce jeudi 23 novembre, pour une visite d’amitié et de travail de quelques heures . Ainsi, c’est la capitale malienne que le président Tiani a choisi pour sa première sortie officielle du Niger depuis sa prise du pouvoir le 26 juillet dernier.

C’est exactement à 09h50 que l’avion de commandement du président du CNSP s’est immobilisé sur le tarmac de l’aéroport international du président Modibo Keïta Sénou. Il a été accueilli au bas de la passerelle par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta en présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, du président du Conseil national de Transition (CNT), du colonel Malick Diaw, de plusieurs membres du gouvernement, des autorités administratives, politiques et coutumières de Bamako ainsi que du Corps diplomatique accrédité au Mali.

Après la cérémonie protocolaire et l’intonation des hymnes nationaux, les deux chefs d’État se sont maintenus constamment en tête-à-tête dans le salon présidentiel de l’aéroport. Ensuite le cortège présidentiel a mis le cap sur le palais de Koulouba où le visiteur du jour sera reçu en audience par le colonel Assimi Goïta. À la fin de cette audience, le général Abdourahmane Tiani animera un point de presse.

Pour ce premier déplacement hors de Niamey, l’hôte de marque du colonel Goïta est accompagné d’une importante délégation de 25 membres comprenant ainsi plusieurs ministres dont le ministre d’État ministre de la Défense nationale, le général de Corps d’Armée Salifou Mody et celui des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, Bakary Yaou Sangaré. La délégation nigérienne est aussi forte du ministre de la Jeunesse et des Sports, Porte-parole du CNSP, le colonel-major Abdourahamane Amadou et chef du Département de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Guichen Agaichatta Atta.

Durant cette visite, les deux chefs d’État vont aborder plusieurs questions d’intérêt commun notamment sur le plan sécuritaire avec un point d’orgue sur la mise en œuvre des organismes de fonctionnement de l’Alliance des États du Sahel (AES) créée par la Charte du Liptaco-Gourma dont le document a été signé par les chefs d’État des trois pays membres (Burkina Faso, Mali et Niger).

Aboubacar TRAORE

