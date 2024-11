Dans une déclaration, la vice-présidente du parti UM-RDA, Diarra Racky Talla apporte un démenti formel aux allégations relatives à la dissolution de son parti.

Selon l’ancienne ministre, les militants et sympathisants du parti UM-RDA ont constaté à travers la diffusion d’une vidéo de propagande relative à un congrès du RDA-Mali, une allégation relative à la dissolution du parti UM-RDA. Avant d’informer l’opinion publique nationale que cette allégation est inexacte et infondée et qu’aucune dissolution de l’UM-RDA n’a été prononcée par l’instance suprême qu’est le congrès ni notifiée par le ministère en charge de l’Administration territoriale.

Elle a aussi rappelé que conformément aux dispositions pertinentes de la charte des partis politiques et des statuts et règlement intérieur de l’UM-RDA qui disposent que la fusion et la dissolution ne peuvent être entérinées que par l’instance suprême du parti en l’occurrence le congrès. A ce titre, aucune fusion ne saurait être entérinée sans la dissolution préalable par l’instance suprême qu’est le congrès.

A ses dires, à partir du moment qu’aucun congrès de l’UM-RDA n’a été tenu depuis 2017, il n’existe en conséquence aucune résolution de dissolution et de fusion émanant d’un congrès.

Donc, dit-elle, l’UM-RDA dans le respect qui sied et dans le respect envers tous les partis politiques, exerce et continue d’exercer ses prérogatives en toute légalité. Et d’ajouter que le bureau politique national ne constitue pas une instance du parti, mais un organe de gestion.

En conséquence, poursuit-elle, l’UM-RDA attire l’attention sur des manœuvres dilatoires et la désinformation vaines, propagées à dessein dans le but de créer une confusion et de démobiliser uniquement pour une participation de façade à une activité.

Aussi, elle appelle les militants et sympathisants à rester sereins et à suivre les décisions de non adhésion à cette mascarade tout en les invitant à la mobilisation et à la cohésion de tous autour des objectifs de la Transition pour un Mali uni et prospère.

Pour finir, la vice-présidente du parti de la charrue réaffirme le soutien et l’accompagnement des militants aux autorités de la Transition qui adhèrent à leur vision pour le Mali dans le parachèvement de la mise en œuvre de celle des pères fondateurs du Mali.

Boubacar Païtao

