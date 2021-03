Election présidentielle de mars 2022 : Quand Mara mise sur l’avantage du terrain

Moussa Mara fera-t-il encore la campagne électorale pour l’élection présidentielle de mars 2022 ? Le potentiel candidat du parti YELEMA le Changement croit dur comme en ses chances et s’inscrit dans le « rien ne sert de courir, il faut partir à point ».

-maliweb.net– « Qu’est-ce qui fait courir Mara ? ». Cette formulation interrogative pourrait être le titre d’une belle chronique politique de ces derniers jours. Le leader du parti YELEMA-le changement est tellement sur le terrain, que l’on se demande s’il veut déjà jeter toutes ses forces dans la bataille pour le scrutin présidentiel de l’année prochaine.

En effet, au jour d’aujourd’hui, en termes de statistiques, l’ancien Premier ministre d’IBK l’emporte largement sur tous les leaders au point de vue de sa présence sur le terrain aux côtés des populations. Koulikoro, Kolokani, Kati, Nioro du Sahel, Kita,Kayes, Ségou, Bougouni, Yorosso,Sikasso, Mopti, Kadiolo, Koutiala, etc. Mara ne cesse de sillonner le Mali profond, pour remonter le moral des populations, fortement préoccupées par la crise multidimensionnelle que traverse le Mali. Et le leader du parti du changement ne cesse de partager avec ses interlocuteurs ses idées sur la gouvernance au Mali, la lutte contre la corruption, les réformes du secteur sécuritaire, les réformes politiques et institutionnelles, etc.

L’énergie avec laquelle l’ancien maire de la commune IV s’investit dans cette précampagne laisse plus d’un observateur intrigué. Mara veut-il jeter toutes ses forces dans la bataille du terrain avant l’échéance électorale proprement dite ? Quid de pistes d’alliances à explorer ? Le leader de YELEMA croit-il qu’il peut gagner la bataille électorale en solitaire ? YELEMA est-il une foudre de guerre électorale pour que Moussa Mara ne s’investisse pas à se coaliser dans une quelconque plateforme politique, lui qui a quitter l’alliance Ensemble pour le Mali (EPM) l’ancienne majorité d’IBK ?

Or, peut-on oublier que Moussa Mara a été ministre et Premier ministre d’IBK et qu’à ce titre, l’électorat peut lui reprocher le bilan peu enviable du régime défunt ? Il urge que le candidat probable du parti du changement revoie ses calculs pour développer une logique de création d’un regroupement pouvant mieux canaliser ses ambitions.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

