Les rideaux sont tombés sur les activités commémoratives de la 3ᵉ édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée célébrée tous les ans le 14 janvier dans notre pays depuis 2022.

Le Premier ministre, Abdoulaye Maïga, a présidé ce 18 janvier 2024 la cérémonie marquant la fin de la 3ème édition de la commémoration de la Journée nationale de la Souveraineté retrouvée au Centre international de conférences de Bamako (CICB), apprend-on par une note de la cellule de Communication de la Primature.

A cette occasion, le Premier ministre a salué les actions patriotiques réalisées et celles en cours dans le cadre du renforcement de la souveraineté nationale. Toute chose qui témoigne selon le chef du gouvernement, de l’intérêt accordé aux choix décisifs des autorités de la Transition, «qui ont permis de poser les bases d’un Mali plus fort, sécurisé, respecté et engagé à protéger ses enfants, ses ressources, son territoire et ses valeurs».

Pour le Premier ministre Maïga, ces actions contribueront sans aucun doute à la promotion de notre patrimoine de valeurs positives, en tant que source de motivation et de réarmement moral pour les jeunes générations.

Le ministre de la Refondation de l’État et celui en charge des Relations avec les Institutions, Bakary Traoré, a souligné que la cérémonie a pour objectif de faire le bilan des activités menées sur toute l’étendue du territoire national, ainsi que dans les représentations diplomatiques et consulaires, afin de magnifier les valeurs de notre nation.

La cérémonie a enregistré la présence du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, et le ministre des Transports et des Équipements du Niger, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou.

Aboubacar TRAORE

