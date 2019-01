Le Président de la République, Chef de l’Etat , Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, a pris part dans la matinée du 14 janvier 2019 , 10 heures temps local , aux cérémonies en honneur des lauréats du « Zayed Sustainability Prize Awards » et à l’ouverture solennelle de la Semaine du développement durable (Abu Dhabi Sustainability Week 2019) à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis). Demain mardi 15 janvier 2019 , toujours dans le cadre de ce forum à dimension internationale, le Président de la République , prendra part à la cérémonie d’ouverture du « The Future Summit » ; et au panel de haut niveau à l’attention des Chefs d’Etat africains sur les perspectives de développement des énergies renouvelables. IBK au cours du panel fera une intervention de haut niveau sur le thème « Thé future of Africa ».

En dix ans d’initiatives sur les questions de développement durable, ce forum international est toujours rehaussé par la présence effective de chefs d’États et gouvernements et de ministres en charge d’énergie, et rassemble environ quelque 30.000 participants venus de plusieurs pays des différents continents.

La rencontre de haut niveau de Abu Dhabi 2019 servira de cadre de poursuite du dialogue international sur le développement durable, mais également d’une réponse à l’appel du Secrétaire Général des Nations Unis pour des engagements importants dans l’appui de l’année internationale de l’énergie durable pour tous.

Par Présidence de la République du Mali

Commentaires via Facebook :