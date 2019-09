Après avoir tourné dos au chef putschiste Amadou Haya Sanogo, dont le coup d’Etat a servi de rampe d’ascension au pouvoir, IBK a fini par inscrire sa gouvernance dans une succession d’actes de trahisons de ses amis et alliés. Ce qui a aujourd’hui contribué à le fragiliser. A quatre ans de son départ de Koulouba.

– Maliweb.net -En six ans du régime IBK, le président de l’APCAM, Bakary Togola et ses deux présumés complices (récemment placés sous mandat de dépôt) apparaissent comme les plus gros poissons arrêtés par les mailles du filet de la justice. Le pouvoir IBK n’a-t-il pas trahi ce grand allié d’hier ? M. Togola n’a-t-il pas été un bras financier du régime, ces deux dernières années ?

Sans être un animal politique de conviction, le président de l’APCAM a su « travailler » avec les sphères du régime actuel. Haut cadre du RPM, Bakary Togola a été d’un apport non négligeable à la réélection d’IBK à Koulouba en 2018. Comme il a su le faire avec le régime ATT, parvenant à occuper le poste de vice-président du Parti pour le développement économique et la solidarité (PDES).

Quid de l’imam Mahmoud Dicko, un ami personnel de longue date du chef de l’Etat? En effet, à travers les récentes sorties de l’ancien président du Haut Conseil islamique du Mali (HCIM), IBK avait encaissé un camouflet politique non négligeable. En martelant à maintes occasions que lui et son mouvement politique (CMAS) s’inscrive dans le combat contre « ceux qui ont trahi le Mali », Mahmoud Dicko a accusé ostensiblement le locataire du palais de Koulouba. Alors que l’imam Mahmoud Dicko était hier encore l’un des plus fervents alliés d’IBK.

Même si le contexte est différent, IBK a été le plus grand allié et bénéficiaire du putsch de 2012 ayant conduit au renversement du régime d’ATT. Et Amadou Haya Sanogo a stratégiquement ménagé le bourgeois de Sébénikoro dans ses sorties publiques. Alors qu’il vouait aux gémonies les autres leaders ayant collaboré avec le pouvoir ATT comme Soumaïla Cissé, Modibo Sidibé… Et c’est IBK qui a ensuite instruit que Kati ne fasse pas peur à Koulouba ! Il travailla alors à « liquider » l’ex-chef de la junte en novembre 2014 pour, ensuite ne rien faire pour son jugement. Son ex-chef d’Etat-major particulier, le Général Yamoussa Camara, l’un des cerveaux de la junte, a été aussi envoyé en prison aux côtés de Haya et ses acolytes. Ceux-ci doivent se morfondre aujourd’hui sur leur sort, puisque, ayant tout fait pour l’arrivée d’IBK à Koulouba, ils ont été finalement été … « payés en monnaie de singe ».

Cette succession de trahisons peut être listée de façon non-exhaustive avec des personnalités comme le président Moussa Traoré, Oumar Tatam Ly, Dr Oumar Mariko, Abdoulaye Idrissa Maïga.

En effet, lors de son investiture du 4 septembre 2013 au CICB, IBK ne s’est pas empêché un curieux éloge de « grand républicain » au Général Moussa Traoré, dont il bénéficiait du soutien. Mais, quelques années plus tard, le locataire du palais de Koulouba snobe l’ex-dictateur et l’inscrit dans la catégorie des « nostalgiques ». Celui-ci ne cache pas son amertume de voir fleurir la mauvaise gouvernance et la délinquance financière à un point jamais égalé. Il dénonçait récemment encore que sur chaque 100 milliards de fonds publics débloqués, près de 42 milliards sont détournés, ces dernières années.

Trahisons similaires pour les ex-Premiers ministre Oumar Tatam Ly, réputé l’un des artisans du programme politique (Le Mali d’abord) du candidat IBK en 2013, d’Abdoulaye Idrissa Maïga, récemment encore 1er vice-président du RPM, le parti présidentiel, qui ont fini par être désavoués par le chef de l’Etat pour des visions divergentes de la gouvernance du pays. Quid du Dr Oumar Mariko et Aliou Boubacar Diallo de l’ADP-Maliba, qui ont tous brièvement fait partie de la majorité présidentielle à partir de 2013 ? IBK a petit à petit craché dans la soupe de ses amis et alliés politiques pour se retrouver puisque fragilisé. D’où la question de savoir si l’homme a définitivement inscrit son pouvoir sous le signe de la trahison ou de la…duplicité.

Boubou SIDIBE/Maliweb.net

