Le président du parti Initiative pour la Refondation du Mali (IRMA), Cheick Sidy Mohamed Touré a effectué du 4 décembre au 15 décembre, dernier un déplacement en Côte d’Ivoire, Sénégal et Mauritanie. Objectif : aller à la rencontre de nos compatriotes pour leur faire part de la vision du parti sur la situation actuelle du pays.

En effet, du 4 au 15 décembre 2021 Cheick Sidy Mohamed Touré, Président du Parti IRMA, a effectué un périple en Côte d’Ivoire, au Sénégal et en Mauritanie.

L’objectif de ce déplacement était de partager avec nos compatriotes les préoccupations du moment : (crise politique, crise sécuritaire, enjeux socioéconomiques) et leurs besoins spécifiques dans les pays d’accueil ; partager aussi avec eux les motivations profondes qui ont abouti à la création du parti, sa vision et sa stratégie d’intervention dans le contexte de la refondation de l’Etat.

Aussi, Cheick Sidy Mohamed Touré, au cours des différents meetings et visites de courtoisie dans les familles de notabilités maliennes, dans les marchés et autres lieux de prédilection de nos compatriotes, a pu faire passer son message. Un message d’espoir et une promesse de faire la politique autrement en sortant des sentiers battus Cela, en tenant aux Maliens et Maliennes le langage de la vérité et de la responsabilité. Pour atteindre cet objectif, le parti propose un nouveau style dans la conduite du jeu démocratique. Il veut notamment plus d’inclusivité.

Lors de son séjour, il a également pu faire partager avec eux sa vision et sa stratégie d’intervention dans le contexte de la refondation de l’Etat.

En outre ce voyage a permis au président de l’IRMA d’être à l’écoute de préoccupations, des propositions des postes de ’solutions de sorties de la crise de nos compatriotes. Ces derniers ont fait montre lors des échanges d’un sens élevé d’écoute, et de volonté de contribuer grandement à la sortie de crise par des propositions pertinentes et patriotiques.

Pour rappel), depuis sa création, le parti Initiative pour la Refondation du Mali (IRMA) notamment son président Cheick Sidy Mohamed Touré, ne cessent de rencontrer les maliens partout où ils se trouvent de l’intérieur comme de l’extérieur, pour discuter afin de pouvoir recueillir leurs et envisager les solutions à apporter. Ainsi depuis 27 juillet 2020 à la date d’aujourd’hui, la jeune formation politique s’est mise à l’écoute du peuple.

M Sanogo

Commentaires via Facebook :