Profitant d’une rencontre de restitution et d’appropriation des TDR du dialogue national inclusif aux délégués du parti socialiste Yelenkura, le ministre Amadou Koïta a invité, le week-end dernier, « les Maliens à ne pas se tromper d’ennemis »

– Maliweb.net- « Nos ennemis, ce sont les trafiquants et les terroristes. C’est eux qui tentent d’entraver notre vivre ensemble », a déclaré le Ministre de Maliens de l’extérieur non moins président du PS-Yelenkura devant des dizaines de personnes. Ajoutant que « Nos amis, ce sont les forces étrangères de Barhkane et de la MINUSMA qui sont venues aider notre pays dans la lutte contre le terrorisme. Le Mali ne sera jamais ingrat envers ses amis ». Ces propos de ce grand soutien du Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, dont il ne tarit pas d’éloges, interviennent au moment où une grande partie de l’opinion malienne s’élève pour réclamer le départ des forces étrangères dont elle juge passive dans la lutte contre le terrorisme. Cette colère de la population malienne que beaucoup d’observateurs lient à l’ampleur de l’insécurité qui ne cesse d’endeuiller le pays.

Pour Amadou Koita, c’est ensemble dans l’union sacrée autour du Président de la République et les forces armées de Défense et de sécurité que le Mali pourra bouder l’hydre du terrorisme hors de nos frontières. Pour ce faire, il a invité les forces politiques de l’opposition et de la société civile qui hésitent encore de prendre la main tendue à la saisir pour réussir le dialogue national inclusif. « Ce dialogue est une émanation du Président de la République qui a accepté de tendre sa main à toutes les forces vives. Nous demandons à ce qui hésite encore d’embarquer dans le train du dialogue national inclusif », a-t-il sollicité.

Avant de poursuivre que le PS-Yelenkura a participé aux phases de validation des termes de références, des concertations au niveau des communes et des cercles du dialogue national inclusif. D’où la justification de l’organisation de cet atelier de restitution et d’appropriation des TDR du dialogue national inclusif aux délégués du parti. Pour la circonstance, le président de l’UM-RDA était invité pour animer une conférence sur les différentes thématiques du dialogue national inclusif en cours.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

