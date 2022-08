Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Choguel Kokalla Maiga a reçu, ce lundi 1er août 2022, une délégation de l’Association Tabital Pulaku, à sa demande, conduite par son Président, l’ancien ministre M. Abou Sow.

La rencontre, seconde du genre, avait pour but d’attirer l’attention des plus Hautes Autorités sur l’amalgame et la stigmatisation dont leur communauté est victime.

M. Abou Sow a, au nom des membres de l’association Tabital Pulaku, condamné les récentes attaques perpétrées contre les Forces Armées Maliennes (FAMA). Il a présenté les condoléances aux familles de toutes les victimes civiles et militaires et réitéré toute la solidarité de la communauté peulh à l’ensemble de la nation endeuillée par ces attaques barbares.

L’État doit poursuivre les efforts qu’il est en train de mener afin de mettre les FAMA à l’abri d’attaques similaires, a-t-il ajouté.

M. Abou Sow a rappelé l’attachement de la communauté Peulh à l’unité Nationale, à la cohésion sociale, au vivre ensemble, à la paix et aux valeurs de la République notamment la laïcité. Il a, en outre, fait part de l’engagement et de la disponibilité de sa communauté à contribuer à la recherche de solutions pour sortir de la crise que le pays traverse.

Toutefois, le Président de l’Association a également fait part au Chef du Gouvernement, des sérieuses et réelles craintes d’amalgame et de confusion, sciemment entretenues, par une minorité entre la communauté Peulh et les terroristes. Il a ensuite appelé à la vigilance des plus hautes autorités quant à l’impératif de faire cette distinction avant de procéder à l’interpellation d’innocents citoyens.

À l’entame de ses propos, le Chef du Gouvernement a affirmé que c’est un devoir pour le Gouvernement de recevoir les membres de l’association Tabital Pulaku, en ce moment précis où des membres de la communauté peulh traversent des difficultés et subissent une stigmatisation.

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, a réaffirmé avec force que « tous les peuls ne sont pas des djihadistes et tous les djihadistes ne sont pas Peulhs. Votre communauté vit le même martyr que les autres communautés ont vécu ou vivent. Votre message est pris avec le plus grand sérieux. L’État sera à vos côtés contre l’amalgame et la stigmatisation », avant de promettre que leurs préoccupations seront transmises à qui de droit, c’est-à-dire au Président de la transition.

Rappelons que l’Association Tabital Pulaku avait été reçue en audience le 6 avril dernier par le Premier ministre, Chef du Gouvernement suite aux évènements de Moura.

CCRP/Primature

