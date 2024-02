Le chef de l’État, le colonel Assimi Goïta a mis fin en fonction de l’ancien président de la Transition, Pr Dioncounda Traoré comme haut représentant du président de la République pour les régions du Centre, par décret en date de ce jeudi 22 février 2024.

Il s’agit du décret n°2024-0104/PT-RM DU 22 février 2024 portant abrogation du décret n°2019- 0586/P-RM du 31 juillet 2019 portant institution du haut représentant du président de la République pour les régions du Centre. « Décret n°2019-0586/P-RM du 31 juillet 2019 portant institution du Haut représentant du président de la République pour les Régions du Centre est abrogé », précise le document.

Pour rappel, c’est le 20 juin 2019 que le président de la République d’alors, feu Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) nommé avait l’ancien président de la Transition à ce poste auprès des régions du Centre, en proie à une recrudescence des attaques terroristes avec plusieurs morts et des villages brûlés.

À cet égard, les missions du Pr Dioncounda Traoré consistaient, entre autres, à instaurer et maintenir un climat de confiance entre toutes les communautés impliquées et entre ces communautés et l’État ; faciliter les échanges intra-communautaires et contribuer au rapprochement des points de vue à la lumière de l’intérêt exclusif du peuple malien.

Il s’agissait également pour lui de favoriser et soutenir le redéploiement des Forces de défense et de sécurité dans les régions du Centre et désarmer toutes les milices et forces hostiles ; de contribuer au rétablissement des services sociaux de base ; d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie globale axée sur la protection des civils et la réduction des violences intercommunautaires ; veiller à ce que les responsables de violations des droits de la personne humaine ainsi que du droit international humanitaire doivent répondre de leurs actes et être traduits en justice. Mais surtout d’assurer le suivi du tri réservé aux crimes perpétrés dans les villages de Koulongo, Ogossagou et Sobane-Da ainsi qu’à tout autre crime semblable commis au Centre du pays.

Cette abrogation intervient dans un contexte marqué par la stabilité dans tout le septentrion du pays suite à la montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMa). Une victoire dynamique qui a abouti au retour de la ville de Kidal dans le giron de l’État ainsi que le retrait de la Minusma de notre pays depuis le 31 décembre dernier. La décision du colonel Assimi Goïta fait également suite à la fin de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger depuis le 28 janvier 2024.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :