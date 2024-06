Le ministère des Maliens a établi à l’Extérieur et de l’Intégration africaine a organisé, jeudi dernier au Centre international de conférences de Bamako (CICB), la Nuit de l’intégration africaine, clôturant la Semaine nationale de l’intégration africaine.

La rencontre a été présidée par le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, en présence de ses collègues de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahima Ikassa Maïga, de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo. Y ont pris part également des membres du corps diplomatique et des représentants des communautés africaines.

Commencée le samedi 25 mai, la Semaine nationale de l’intégration africaine a pris fin jeudi. Le thème retenu cette année pour cette Semaine était : « éduquer une Afrique adaptée au 21è siècle : construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accro à un apprentissage inclusif, tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique ».

La Semaine de l’intégration africaine a été marquée par d’intenses activités, notamment sportives, culturelles et socioéducatives. S’y ajoutent des échanges d’adresse et des accolades, des partages de souvenirs et des échanges d’anecdotes…bref «la découverte de l’autre dans toutes ses dimensions». Face à ces résultats, le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine s’est dit convaincu de la pertinence de la Semaine de l’intégration africaine.

Cela est d’autant plus vrai que la Semaine a permis de passer en revue les défis et contraintes liés à l’intégration africaine, d’identifier ses opportunités multiples et variées, de formuler des recommandations pertinentes pour impulser cette intégration africaine, un fait savoir. Mossa Ag Attaher.

Il a ensuite assuré que la Politique nationale de l’intégration africaine sera revue et enrichie à la lumière des recommandations pertinentes formulées au cours des différentes activités de la Semaine.

Le patron du département en charge des Maliens établis à l’Extérieur a également indiqué que la Nuit de l’intégration africaine est dédiée à célébrer l’Afrique, à magnifier sa diversité culturelle, un atout incommensurable. Mais également à ressasser les bons souvenirs et à renforcer davantage les liens indéfectibles qui « nous unissent en tant qu’Africains pour fortifier l’intégration africaine ».

Mossa Ag Attaher a également dit que l’intégration reste le chemin d’or pour l’Afrique. D’après lui, elle est la seule arme qui vaille pour que le continent émerge et rayonne dans le monde. «Seule l’intégration peut permettre à l’Afrique de réaliser son aspiration à la paix, à la prospérité, au développement et au respect dans le concert des nations», at-il augmenté.

Les temps forts de cette nuit ont été la visite des stands, la dégustation des mets africains et les prestations artistiques.

Bembablin DOUMBIA

