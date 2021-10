Mamadou Oumar Sidibé de la plateforme Anko Fasoko : “Nous participerons aux Assises nationales de la refondation, mais pas en faire-valoir”

La plateforme politico-sociale Anw ko Fasoko constituée d’une trentaine de partis politiques et d’associations a été officiellement lancée le week-end dernier à la Maison de la presse de Bamako à travers une conférence de presse portant sur le thème la “Rupture avec le système de gouvernance de la IIIe République, gage de réussite de la Transition”.

Ils sont au nombre d’une trentaine de partis politiques et d’associations dont le PRVM/Fasoko, l’ANCD-Mali… à constituer ce nouveau regroupement politique. Dans une déclaration liminaire lue par le président du parti ANCD-Mali, Alassane Dembélé dit Alasko, il ressort que cette plateforme est composée de regroupements de partis, d’associations et de hautes personnalités ayant une vision commune. Il a pour objectif d’affronter les échéances électorales à venir dans le but de conquérir et d’exercer le pouvoir avec une gouvernance de rupture.

“Pour ce faire, nous nous engageons à mettre en place les structures décentralisées de la plateforme, proposer un projet de société et un programme de développement pour un Mali émergent, préparer les élections générales (présidentielle, législatives communales et régionales)”, soutiendra M. Dembélé. C’est pourquoi, selon lui la plateforme donnera à chaque fois ses opinions sur la gestion du pays. En conséquence, elle est engagée à soutenir toute initiative allant dans le sens de la rupture avec la gouvernance de la IIIe République.

Aussi, la plateforme conseille au gouvernement d’axer ses efforts sur l’essentiel, notamment : la sécurité des personnes et leurs biens sur toute l’étendue du territoire, l’organisation d’élections crédibles, transparentes, équitables et apaisées, l’encouragement de dialogue intra et extra communautaire et la lutte implacable contre la corruption, les malversations

En tout cas cette plateforme dit mettre tout en œuvre pour la formation d’hommes nouveaux qui incarneront ce leadership et s’attèleront à la transformation qualificative de la société malienne. “Nous voulons restaurer les valeurs sociétales et les principes qui sous-tendent cette vision : le dambé, le danaya, le ladiriya. Nous rétablirons la confiance entre les gouvernants et les gouvernés en mettant fin à l’obscurantisme qui a obstrué, jusqu’à présent, la voie à l’émergence de forces politiques saines capables de proposer des projets de transformation sociale robustes et enthousiasmants. Nous voulons bâtir un Mali libre, maître de sa destinée et porteur d’espérance pour les peuples d’Afrique et du monde. Nous voulons bâtir un Etat juste, impartial et solidaire au service de tous”, martèlera le conférencier. Pour sa part, Mamadou Oumar Sidibé président du PRVM/Fasoko a regretté le fait que plus de trois décennies de mal gouvernance, nous a désaxés et désorientés.

“La faute incombe à nos politiques et à nos gouvernants. Aujourd’hui, l’urgence impose une nouvelle destinée pour notre pays en accordant une attention particulière à la souffrance des Maliens. Nous sommes du système, vous êtes du système. Nous avons tous participé de manière active ou passive à l’effondrement de notre pays en acceptant le mode de gouvernance des régimes antérieurs. Ces modes de gouvernance ont montré leurs limites. Raison pour laquelle, des hommes et des femmes ont jugé nécessaire de rompre carrément avec un système révolu. D’où l’impératif d’aller à une refondation pour l’avènement de la IVe République. Ce qui motive la naissance de la plateforme Anw Ko Fasoko”, a fait savoir M. Sidibé. Il a affirmé qu’ils vont soutenir la Transition afin qu’elle puisse sortir par la grande porte. C’est dans ce même esprit que la plateforme, à en croire M. Sidibé, va participer aux Assises nationales, cependant pas pour être le faire-valoir comme au Dialogue national inclusif.

A noter que cette plateforme selon ses initiateurs est ouverte à tous les partis politiques et associations qui partagent leur vision.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :