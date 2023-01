Me Moustaphe Cissé, président de l’AIGE : «Notre optimisme à réussir de bonnes élections sera confronté à d’énormes défis, notamment de contrainte de temps, de sécurisation du territoire…»

Hier, lundi 23 janvier 2023, l’Autorité Indépendante de gestion des Elections (AIGE) a tenu à son siège à Bamako, une réunion du comité de pilotage du referendum et des élections générales. C’était en présence du ministre d’Etat, ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, Colonel Abdoulaye Maïga, du Président de l’AIGE, Me Moustaphe Cissé, des autres membres de l’AIGE et d’autres personnalités. Au cours de la cérémonie d’ouverture des travaux, le président de l’AIGE, Me Cissé, a fait savoir que la mise à jour du fichier électoral est en cours. Avant de signaler que l’AIGE attend l’effectivité de la nouvelle configuration territoriale pour la mise en place de toutes ses coordinations. « Notre optimisme à réussir de bonnes élections sera confronté à d’énormes défis, notamment de contrainte de temps, de sécurisation du territoire et bien d’autres questions », a déclaré Me Cissé.

Dans ses mots de bienvenue, le président de l’AIGE, Me Moustaphe Cissé, a remercié l’Etat du Mali pour les efforts consentis pour le démarrage des activités de l’Autorité. Avant d’ajouter que des actions sont en cours pour le recrutement des chefs de département par voie d’appel à candidature et le déploiement prochain du personnel de l’ex-DGE (Délégation générale aux Election) totalement absorbé par l’AIGE. « Je tiens à souligner que la mise à jour du fichier électoral est en cours, nous continuons à réceptionner les tableaux rectificatifs issus de la révision des listes électorales de 2022 et les opérations de saisie ont déjà débuté.

Au titre de la mise en place des coordinations de l’AIGE, il y a lieu de signaler les contraintes liées à la perspective de l’adoption par le CNT (Conseil National de Transition) de la loi relative à la réorganisation territoriale. Nous attendons l’effectivité de cette nouvelle configuration territoriale pour la mise en place de toutes les coordinations de l’AIGE, ainsi que l’actualisation définitive du fichier électoral sur la base du nouveau découpage territorial.

La réussite du referendum et des élections générales appelle sans nul doute à relever des défis dont entre autres, le financement à temps non seulement des dépenses de fonctionnement, mais aussi des dépenses relatives aux opérations référendaires et électorales, le tout dans un cadre d’étroite collaboration entre tous les acteurs impliqués dans le processus électoral», a-t-il dit.

Il a fait savoir que cette rencontre permettra aux membres du Collège de l’AIGE de prendre connaissance de l’état d’avancement des activités dans le cadre de l’organisation du referendum et des élections générales à venir. «Ayant à l’esprit la spécificité même de ce qu’est une élection, notre optimisme à réussir de bonnes élections sera confronté à d’énormes défis, notamment de contrainte de temps, de sécurisation du territoire et bien d’autres questions en cours de traitement, notamment l’utilisation de la carte d’identité biométrique, le vote des forces de défense et de sécurité et celui des déplacés», a conclu le président de l’AIGE.

Pour sa part, le ministre Abdoulaye Maïga a indiqué que le présent cadre technique constitue une occasion de poursuivre les échanges en vue de mieux relever les défis de l’organisation d’élections crédibles et transparentes. Selon lui, le Comité de Pilotage permet, entre autres de contribuer à l’élaboration des procédures et actes visant à assurer la bonne organisation des élections et à la régularité des opérations électorales en rapport avec l’AIGE; à la mobilisation des moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la conduite du processus électoral ; à la conception et au suivi de la mise en œuvre des actions de formation destinées aux autorités administratives et aux agents électoraux ; à la sensibilisation et à la mobilisation des citoyens à l’occasion des différents scrutins ; à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication. « Notre objectif, en instaurant ce Comité de Pilotage est qu’il puisse être un cadre de coordination des actions des Départements ministériels concernés par les Elections et des partenaires techniques et financiers. Il ne s’agit nullement de faire écran à l’AIGE qui est chargée de l’organisation de toutes les opérations référendaire et électorales. En organisant cette réunion du Comité de Pilotage ici au siège de l’AIGE, nous posons les jalons d’une collaboration franche, de mutualisation de nos efforts et de nos compétences afin de parvenir à l’organisation d’élections justes, crédibles et transparentes », a conclu le ministre. Après la cérémonie d’ouverture, le ministre Abdoulaye Maïga a visité les différents compartiments du siège de l’AIGE.

Aguibou Sogodogo

