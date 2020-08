Mutinerie au Mali : Le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé arrêtés par des militaires

Une fronde militaire partie tôt ce matin du camp Soundjata Keïta de Kati a eu raison du régime du Président IBK. Les coups de feu ont d’abord retenti dans la ville garnison de Kati et de la garde nationale à Bamako, suivis d’une série d’arrestations opérées dans les rangs des chefs d’Institutions et des membres du gouvernement à Bamako (le président de l’Assemblée nationale, Moussa Timbiné, les ministres des Affaires étrangères et ses homologues de l’Economie et des finances, de la Justice, de la Sécurité et de la protection civile, et celui de l’administration territoriale).

maliweb.net – Des sources indiquent également que plusieurs officiers supérieurs de l’armée ont été interpellés par les mutins. C’est vers 16 h30 qu’une colonne de blindés en provenance de Kati s’est présentée à la résidence du Chef de l’Etat à Sébenicoro, et a procédé à son arrestation. Il se trouvait à ce moment en compagnie de son premier ministre et son fils Karim Keïta. Les trois ont été éconduits par les mutins à Kati.

Pendant ce temps les manifestations spontanées se sont invitées à cette situation confuse qui ressemble à une Coup d’Etat. Sur les images amateurs largement partagées sur les réseaux sociaux, on voit des manifestants regroupés à la place de l’Indépendance et dans les abords des grandes artères du capital malien entrain d’applaudir le convoi des militaires.

Au moment où nous mettons sous presse, la situation demeure confuse à Bamako. L’activité économique est à l’arrêt et tous les services de l’Etats son fermés.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

