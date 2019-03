“Notre soutien à IBK n’exclut pas que nous nous lui disons la vérité » a dit l’ancien ministre au cours de la présentation, le samedi dernier, de sa nouvelle formation politique

L’ex- lycée Kodonso a abrité un point de presse le samedi dernier, animé par l’ancien ministre Mahamoud Ben Kattra qui vient de mettre en place sa formation politique : le Parti malien pour la démocratie sociale (PMDS).

D’entrée de jeu, le conférencier a remercié les journalistes venus nombreux pour la cause, avant souhaiter la bienvenue à ses militants qui, eux aussi ont effectué le déplacement en nombre. Le 1er juillet 2018, a rappelé Mahamoud Ben Kattra, il avait tenu une rencontre au palais de la culture pour appeler à voter pour le président Ibrahim Boubacar Keita afin que ce dernier ait son deuxième quinquennat.

Aujourd’hui, cet objectif est atteint. Après avoir bien analysé la situation politique de notre pays, il a décidé transformer ces clubs de soutien en parti politique. Créé officiellement par le récépissé N°0002/MATD-DGAT, du 26 février 2019, le Parti malien pour la démocratie sociale (PMDS) est une formation politique qui se range aux côtés de l’inter-socialiste. Sa devise est “Fais bien ce que tu fais “, son emblème “une fourmi sur un fond vert dans un cercle” et son signe le vert qui caractérise le courage et le bonheur.

PMDS sera une formation politique qui va œuvrer à la moralisation et à la modernisation de la vie politique et surtout œuvrer pour le renforcement et de l’unité nationale. Il va participer aux futurs échanges électoraux (législatifs, régionaux et locaux) dans notre pays en laissant une grande place aux jeunes et femmes pour être des candidats du parti.

Mahamoud Ben Kattra a réitéré le soutien de sa nouvelle formation politique au Président de la République qu’il continuera à aider, mais en lui disant la vérité, car la meilleure façon d’aider une personne, c’est de lui dire la vérité a t-il laissé entendre.

Notons que le PMDS à peine créé est représenté dans toutes les localités du Mali. Le parti tiendra dans les prochains jours son congrès et une assemblée constituante. Le PMDS veut un Mali réconcilié entre ses fils. Le parti se différencie des autres formations politiques par une grande écoute des jeunes, a indiqué son président.

Mahamoud Ben Kattra a remercié les militants du cercle de Koutiala qui ont effectué le déplacement pour assister à ce point de presse. “Les clubs de soutien à Mahamoud Ben Kattra ont joué un rôle important dans l’élection du président IBK” car nous avons rempli le palais de culture et sillonné le pays profond pour la cause. Et aujourd’hui nous le soutenons et nous l’aiderons à réaliser son programme présidentiel, mais nous allons dire nos vérités ” a affirmé Mahamoud Ben Kattra.

Le président du parti avait ses côtés certains membres de son club de soutien qui seront sans doute les membres provisoires de cette jeune formation politique.

Seydou Diamoutene

