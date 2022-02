En présence des militants et du bureau exécutif du parti, le président de l’Adéma-PASJ, Pr. Marimantia Diarra a présenté, ce samedi 29 janvier 2022, ses vœux de nouvel an à la presse.

« Il m’agrée, en cette journée particulière, auréolée de symboles de fraternité, de convivialité, mais aussi de vivre-ensemble, creuset de notre mythique et belle nation cimentée par des liens séculaires, je dirais millénaires, de vous présenter mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de prospérité et surtout de réussite pour nous tous et pour notre cher Mali », a dit Pr. Marimantia Diarra, président de l’Adéma-PASJ.

Il a exprimé sa reconnaissance aux journalistes et notamment dans le contexte particulier du Mali qui traverse une crise profonde, structurelle et surtout multidimensionnelle.

« Avec l’ère du digital et la naissance de nouveaux canaux d’informations et de communication, nous sommes tous interpellés pour plus de prudence et de rigueur », a-t-il signalé.

En terme de perspectives politiques et électorales, le parti de l’abeille informe qu’il travaille sur la structuration et l’élargissement du parti à travers des alliances et fusions avec d’autres forces politiques qui partagent les mêmes visions pour le Mali. Le président du parti prédit que cette année, il y aura une candidature aux élections à l’interne de l’Adema.

Il a, à cet effet, adressé ses vives félicitations aux autorités de la transition et ses encouragements aux Aigles du Mali qui, selon lui, font la promotion du drapeau malien.

« A notre niveau, nous proposons une durée d’un an », a-t-il dit.

Le professeur Marimantia Diarra a aussi attiré les attentions sur les situations difficiles qui prévalent au Mali tout en souhaitant une bonne fête de 20 janvier aux forces armées.

« Dans l’esprit de la refondation dont les assises viennent de se tenir, le renouveau de nos vaillants forces de défenses et de sécurité passe nécessairement par une vision et une volonté politiques fortes et éclairées. Mes chers amis de la presse et des médias, votre rôle est principal, voire décisif pour la mobilisation du peuple malien autour de son armée pour que toutes et tous, debout sur les remparts et résolus de mourir s’il le faut, nous défendrions notre partie », a évoqué le président de l’Adéma.

Fatoumata Kané

