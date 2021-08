Présidentielle 2022 : Une conférence extraordinaire de l’URD prévue pour le 23 octobre prochain pour designer le candidat du parti

L’Union pour la République et la démocratie (URD), le parti de feu Soumaïla Cissé, désignera son candidat, le 23 octobre 2021, lors d’une conférence extraordinaire. La décision a été prise, le 21 août 2021, au cours de la réunion du Bureau exécutif national (BEN) de l’URD. Dans une lettre adressée aux secrétaires généraux des sections, le 1er vice-président de l’URD, Pr. Salikou Sanogo, a lancé officiellement, le 23 août dernier, le processus de désignation du candidat du parti pour la prochaine élection présidentielle. « Les dossiers de candidature doivent parvenir au Secrétariat Général, le 24 septembre 2021 à 12 heures au plus tard », a précisé Pr. Salikou Sanogo.

« En référence aux textes du parti (article 47 du règlement intérieur), et en application de la décision de la réunion extraordinaire Bureau Exécutif National du 21 août 2021, je déclare officiellement lancé le processus de désignation du candidat de notre parti pour la prochaine élection présidentielle », révèle la lettre du vice-président de l’URD, Pr. Salikou Sanogo adressée, le 23 août 2021, aux secrétaires généraux des sections du parti. Il a demandé aux secrétaires généraux des sections de bien vouloir recueillir toutes les candidatures à l’investiture du parti pour l’élection présidentielle, formulées au niveau de leurs sections respectives et de les acheminer au Secrétariat Général du parti. « La candidature étant personnelle, le dossier de candidature doit comporter une note de déclaration de candidature déclinant les motivations du candidat signée par lui. Les dossiers de candidature doivent parvenir au Secrétariat Général, le 24 septembre 2021 à 12 heures au plus tard », a précisé le premier responsable du parti.

Les Pétitionnaires au sein de l’Union pour la République et la démocratie (URD) ont eu gain de cause. Pour preuve, une pétition a été signée par plus de 70 cadres du parti pour demander « au premier vice-président du parti la convocation et la tenue d’une conférence nationale extraordinaire ». Selon les signataires de cette pétition, dont Béffon Cissé, membre du BEN que nous avons joint le 26 août 2021, une conférence extraordinaire de l’URD est prévue pour le 23 octobre prochain pour désigner le candidat du parti. A ses dires, c’est la décision qui a été prise le 21 août 2021 lors de la réunion du Bureau exécutif national de l’URD. Quid la présidence du parti ? Béffon Cissé dira que la conférence est souveraine. D’ores et déjà, des noms sont cités à la candidature de l’URD pour l’élection présidentielle de 2022. Il s’agit entre autre de Me Demba Traoré, Mamadou Igor Diarra, Dr. Boubou Cissé, Dr. Madou Diallo etc.

Aguibou Sogodogo

