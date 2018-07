C’est au cours d’une conférence de presse animée par le président de ladite formation politique, à la Maison de la Presse le jeudi 28 juin dernier, qu’il a souligné son soutien à l’enfant de Niafunké.

Pour le Dr Almoubarack Ag Oumar son parti Alliance Malienne pour le Travail AMAT a été crée en 2002 par des hommes et des femmes soucieux d’un Mali de justice et de paix. A cet effet, il rejette toute idée de violence sous toutes ses formes en vue d’exprimer ses points de vue sur les questions intéressant la vie de la nation.

L’AMAT a toujours soutenu Soumaïla CISSE en 2002 et 2013. Aujourd’hui, ayant été porté à la tête de l’Alliance des Démocrates Rénovateurs ADR le 18 avril 2018, composée de plusieurs associations de jeunes qui ont sollicité la candidature de l’Honorable CISSE président de l’URD et chef de file de l’opposition aux élections présidentielles de cette année, 29 juillet. Le docteur Ag Oumar ne sait pas empêcher de vanter les qualités d’homme d’expérience, de rassembleur de l’homme et le niveau d’implantation de l’URD sur toute l’étendue du territoire national et à l’étranger. A ce jour, ils sont prêts à conduire à la victoire dès le 1er tour à l’issue du vote de fin Juillet. Raison pour laquelle, il lance un appel à tous leurs militants et sympathisants pour qu’ils retirent leur carte d’électeur, sortir massivement et voter Soumaïla CISSE. ‘’ Au camp d’en face (majorité présidentielle) nous répondrons que le score de leur candidat sera celui qu’il a obtenu en 2002. A leur slogan « Boua Ta Bla » nous disons « Boua ya Bla amena », il attend la remise du flambeau à Soumi seulement.

Bany

Commentaires via Facebook :