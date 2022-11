Au Mali, le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, est apte à travailler. Il a fait une déclaration à la primature ce vendredi annonçant son retour aux affaires le lundi prochain.

Le chef du gouvernement de la transition est apparu ce vendredi matin à la primature souriant et visiblement bien portant. Dans la foulée, il a annoncé son retour aux affaires ce lundi. Devant la presse, il a lu une déclaration, diffusée à l’ORTM, son retour à la tête du gouvernement qu’il avait quitté suite à une maladie.

Très tôt, dans la matinée de ce vendredi, Dr Choguel Kokalla Maïga a été reçu en audience par le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, dans son bureau au Palais de Koulouba.

Les deux hommes ont échangé sur son état de santé et son retour aux affaires. « Je suis venu informer le Président que je suis apte à reprendre le travail et dans quelques jours », a déclaré le premier ministre, qui a félicité le Président de transition pour le travail réaliser pendant ces quatre mois de congé maladie. Selon des sources concordantes, la présidence devrait procéder à l’abrogation du décret qui a nommé le ministre de la l’Administration territoriale, le Col Abdoulaye Maïga, premier ministre par intérim. Le retour du Premier ministre s’annonce dans un contexte politique interne calme mais marqué par un front social en pleine ébullition et la réduction du pouvoir d’achat des maliens à cause d’une inflation inédite.

Pour rappel, le premier ministre Choguel Kokalla Maïga a été contraint d’abandonner pendant plus trois mois ses fonctions de chef du gouvernement à cause de son état de santé. En Août dernier, la primature avait annoncé qu’il était en repos forcé sans donner plus de détails sur sa santé. Choguel a séjourné dans une clinique de Bamako en toute discrétion et pendant plus d’un mois avant de poursuivre sa convalescence dans une résidence de l’Etat.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :