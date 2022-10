Quant à la seconde étape, elle a visé la rédaction de l’avant-projet de Constitution et du rapport et de fin de mission.

La CRNC a également réitéré sa reconnaissance et ses remerciements au Chef de l’État et ses collaborateurs, le personnel de soutien ainsi que les départements ministériels qui l’ont tous soutenue dans l’accompagnement de sa mission.

Le Président de la Transition a « suivi avec beaucoup d’intérêt [les différentes] activités et particulièrement la méthode de travail […] adoptée ». Selon le Chef de l’État, notre « espoir commun d’une démocratie rénovée, ainsi que d’un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux » reposent sur cet avant-projet de Constitution qui vient de lui être remis.

Le Président GOITA a félicité et remercié les membres de la Commission pour le travail remarquable accompli en un temps record. Il a également adressé ses remerciements à l’ensemble des Maliennes et des Maliens qui ont compris les enjeux auxquels nous faisons face aujourd’hui et ont participé massivement et activement au processus en apportant leurs contributions.