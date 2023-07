Fort d’une expérience de 20 ans en matière de gestion administrative, financière et technique, de projets et programmes de très haut niveau à l’échelle du continent africain, Mamadou Samaké, le désormais locataire du département de l’Environnement, de l’ assainissement et assainissement du Développement durable saura faire face aux défis environnementaux notamment l’épineuse équation de la gestion des ordures dans notre pays.

Ingénieur d’état des ponts et chaussées de l’école Mohammadia d’ingénieurs de Rabat, spécialiste en passation des marchés, procédures Banque mondiale, le nouveau ministre est titulaire d’un master en finance comptabilité. Avant sa nomination, il était, depuis octobre 2021, le directeur général des routes (DGR). Précédemment, il a été directeur de projets, ingénieur civil senior et consultant, notamment chez Somagec Casablanca, Randgold resources ltd où il a participé à la conception, la supervision et le suivi de la mise en œuvre de plusieurs grands projets.

Il a évolué dans des projets au Mali, au Maroc, au Sénégal et en Guinée équatoriale où il a occupé des postes de directeur travaux, chef de service, chef de projets, directeur de projets, chef de division et directeur général. Ainsi, Mamadou Samaké a participé à la réalisation du projet d’alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Bata en Guinée équatoriale, aux projets d’extension du terminal à conteneurs de reconstruction du mole2 et du mole5 pour le port autonome de Dakar . S’y ajoutent les projets d’aménagement de la vallée du Bouregreg au Maroc, de construction du canal de délestage de l’Oued el Maleh au Maroc, d’extension du port de Conakry, du nouveau port minéralier de Nouadhibou en Mauritanie ,

Le tout nouveau ministre est aussi chargé de cours au master génie civil à l’école normale d’enseignement technique et professionnelle (ENETP) à l’université de Kabala. Mamadou Samaké a suivi plusieurs séminaires et formations complémentaires notamment en gestion des contrats des grands projets, l’arbitrage ainsi que les procédures de règlement des litiges, en économie des transports, en gestion des infrastructures, en passation des marchés, en ingénierie financière.. Le désormais ex-directeur général des routes au sein du ministère des Transports et des Infrastructures a obtenu son baccalauréat en sciences mathématiques au Lycée Askia de Bamako en 1997 avec mention Bien, avant de poursuivre ses études universitaires au Maroc où il mathématiques physiques en 1999.

Et en 2001, il est titulaire d’une maîtrise en science et technique de génie civil avant de décrocher dans le même pays un diplôme d’ingénieur d’état en génie civil avec comme spécialité Bâtiments-ponts et chaussées. Pendant la même année au Maroc, il fut une formation militaire ayant abouti au grade de chef de section (officier de réserve). Le ministre Samaké est marié et père de 5 enfants. Il parle français et anglais. Il a des notions élémentaires en arabes et en espagnol.

