Après son intervention fort remarquée à la tribune des Nations unies à New York, le chef du gouvernement s’est rendu dans la capitale américaine pour échanger avec nos compatriotes. A ses interlocuteurs, le colonel Abdoulaye Maïga a expliqué que la satisfaction des aspirations profondes des Maliens demeure la préoccupation de la Transition

Le chef du gouvernement par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, était, le dimanche 25 septembre 2022, à Washington où il a présidé les festivités de la célébration de l’indépendance du Mali organisées par l’Association des Maliens résidant dans la capitale américaine.

Il était accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, de la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Wadidié Coulibaly et d’autres membres de la délégation ayant participé à la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

L’ambassadeur du Mali à Washington, Sékou Berthé et la communauté malienne ont réservé un accueil chaleureux au colonel Maïga, dont le discours tenu la veille à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies a été bien apprécié par nos compatriotes à travers le monde.

Tous les intervenants à la cérémonie ont salué les actions posées par les autorités de la Transition dans le cadre de la refondation de notre pays. Ils les ont exhortées à continuer dans la même dynamique afin que les objectifs soient atteints conformément aux aspirations du peuple malien.

Le président de l’Association des Maliens de Washigton, Abdramane Touré a adressé quelques demandes au Premier ministre par intérim, notamment l’implication de la diaspora malienne à la prise de décisions à travers ses représentants à la future Assemblée nationale.

Il a aussi insisté sur l’aide du gouvernement pour que les Maliens de la diaspora puissent facilement envoyer leurs fonds au Mali. Cela est d’autant plus nécessaire que leur contribution au développement économique du Mali doit être plus efficiente.

Dans son intervention, le chef du gouvernement par intérim a remercié les Maliens de Washington, au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, de l’accueil chaleureux réservé à sa délégation. Le colonel Abdoulaye Maïga a rappelé les exigences du chef de l’état partout, où il est question du Mali, à savoir le respect de la souveraineté de notre pays, le respect des choix stratégiques du Mali et la prise en compte des intérêts du peuple malien.

«La population est notre centre de gravité. Comme le président de la Transition l’a toujours dit, nous tirons notre puissance de la mobilisation et du soutien de la population. Tout ce que nous faisons, c’est dans l’intérêt de la population. Nous ne faisons pas de différence entre les Maliens qui vivent au Mali et ceux établis à l’extérieur», a soutenu le chef du gouvernement par intérim.

La cérémonie a été marquée par la remise par l’Association des Maliens de Washington du certificat de reconnaissance au Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga et au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop.