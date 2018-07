Au cours d’une conférence de presse, le mercredi 4 juillet à la Maison de la presse, une dissidence du Collectif pour la défense de la République (CDR) s’est démarquée du choix de soutenir le candidat de l’URD, Soumaila Cissé à la présidentielle de juillet.

C’était prévisible. Et c’est arrivé. A peine une semaine après la décision du porte-parole du Collectif pour la Défense de la République (CDR), Ras Bath de soutenir la candidature de Soumaila Cissé, à l’élection présidentielle du 29 juillet, des voix discordantes se lèvent. Ce mercredi, au cours d’une conférence de presse, certains de ses soutiens ont contesté le choix qui à leurs yeux « est contraire aux idéaux prônés par le CDR».

« Les militants ,sympathisants, membres et fondateurs du CDR, rejettent le choix porté sur Soumaila Cissé non seulement pour défendre les buts et objectifs du collectif, mais aussi pour le manque de cohérence du porte-parole Ras Bath», a déclaré Amadou Tiéba Traoré. Très actifs sur les réseaux sociaux, il est connu au surnom de ‘’Kati 24’’, en référence à une page qu’il anime sur facebook.

La preuve de l’incohérence de Ras Bath, selon lui, il a précédemment déclaré que «la dépouille de IBK vaut mieux que Soumaila Cissé vivant». Et il est incompréhensible de se rallier à la même personne.

« Face à l’arrogance, l’omnipotence, et l’insolence de certains membres du CDR qui n’ont rien de patriotique que leur personne, en occurrence Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath nous désolidarisons du choix du candidat de l’URD, Soumaïla Cissé » a-t-il renchéri.

Démissionnaire du comité CDR de France, Baba Cabral a lui soutenu que les militants du collectif basés hors du pays, ont depuis longtemps, affirmé leur refus d’utiliser les fonds collectés durant des mois au profit du candidat Soumaïla Cissé. Car selon eux, il n’incarne en rien l’alternance.

Selon Baba Cabral certains membres du CDR sont plus intéressés par le pouvoir et l’argent que par le bien être des Maliens. Les conférenciers ont dénoncé l’arrogance de leur leader Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath et annoncé la création d’une nouvelle association dénommée Collectif pour la Défense de la République du Mali (CDR-M).

Mais, pour l’instant, ils se sont abstenus de clarifier leur position pour d’éventuel soutien à la candidature d’IBK ou un autre candidat. La banderole confectionnée pour la circonstance sur laquelle on pouvait lire ‘’Nous sommes du CDR, nous soutenons IBK’’ a été aussitôt retirée avant la conférence.

Kangaye Sangaré (Stagiaire)

