Le Centre international de conférence, de Bamako (CICB) a accueilli, hier, le lancement officiel de remise de drapeau national, des insignes et des certificats aux chefs de village, de fraction et de quartier du District de Bamako. Cette remise symbolique a concerné une soixantaine de chefs de village et de quartier de Bamako. La cérémonie solennelle a été présidée par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta en présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, du président du Conseil national de Transition (CNT), Malick Diaw et d’autres présidents d’institutions de la République. Elle a enregistré aussi la présence des ambassadeurs accrédités dans notre pays et plusieurs autres personnalités.

L’objectif de cette remise symbolique est de valoriser les fonctions des légitimités traditionnelles et de raffermir leur ancrage dans la société. Les attributions et rôles des chefs de village, de fraction et de quartier sont adossés aux dispositions législatives et réglementaires qui consacrent la prééminence de nos us et coutumes dans les conditions de désignation de ces autorités. Le statut relatif à la création et l’administration des villages, des fractions et des quartiers, est régi par la loi n° 06-023 du 28 juin 2006.

Le décret n° 2022-0128 /PT-RM du 4 mars 2022 instituant la Journée nationale des légitimités traditionnelles le 11 novembre, vient encore renforcer le rôle de ces représentants des différentes communautés. C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’arrêté n° 2018-2279/MATD-SG du 5 juillet 2018, le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisations a confectionné pour les chefs de village 10.000 insignes et 10.000 certificats. Le département de tutelle a fait 664 insignes et 5.000 certificats pour les chefs de fraction. Il est prévu 8.223 insignes et 10.000 certificats pour les chefs de quartier.

Le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentration compte organiser des cérémonies similaires dans les 19 régions du Mali. Ainsi, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets procèderont dans leurs circonscriptions administratives respectives à la remise symbolique du drapeau national, des insignes et des certificats à ces mêmes légitimités.

RETOUR DE L’ÉTAT- Le président de la Transition a remercié les chefs de village, de fraction et de quartier pour le rôle qu’ils jouent dans la gestion des structures administratives de base. En tant que relais de l’administration, ils aident dans la gestion des affaires publiques, a expliqué le président Goïta avant de dire qu’ils sont aussi le garant de la cohésion sociale, de la stabilité et du vivre ensemble. Dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits dans nos différentes localités, le colonel Assimi Goïta dira que ces autorités interviennent beaucoup pour apaiser les cœurs et les esprits. Il a témoigné sa reconnaissance à ces chefs traditionnels pour leur soutien au processus de transition et surtout l’assistance apportée à la population à travers les sensibilisations pendant l’embargo.

«Cette cérémonie est consacrée dans le cadre de la refondation de notre état et dont l’un des objectifs majeurs est la valorisation de nos légitimités traditionnelles et culturelles », a fait savoir le chef de l’Etat avant d’ajouter que cette remise symbolique des insignes, des certificats et du drapeau national traduit à suffisance le début de la valorisation de ce secteur.

Le président de la Transition les a exhortés ensuite à plus d’engagement non seulement pour soutenir tous les efforts du gouvernement dans le cadre de la refondation, mais surtout le retour de notre état dans les différentes localités. Parlant toujours de ces légitimités, Assimi Goïta a insisté sur leur le rôle de relais entre l’administration et la population. à ce propos, le chef de l’état est on ne peut plus clair sur les sensibilisations de la population à adhérer à la vision de l’état qui repose sur leur compréhension et engagement.

Convaincu de l’importance que ces représentants occupent au sein de nos communautés, le colonel Assimi Goïta leur demande de faire plus afin de juguler les défis liés à la sécurité et ceux liés à la crise politique. «Tous ceux-ci demandent leur forte implication», a-t-il reconnu, promettant de les soutenir pour accomplir leurs missions. Pour sa part, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation le colonel Abdoulaye Maïga a souligné que cette remise symbolique s’inscrit en droite ligne des recommandations des Assises nationales de la refondation (ANR) qui font de la valorisation des légitimités traditionnelles et coutumières un élément du Malikura. Selon lui, cela dénote une vision politique dont l’un des objectifs est de trouver un équilibre harmonieux entre la tradition et la modernité.

Le ministre Maïga a ajouté que ces chefs traditionnels sont chargés d’une mission d’intérêt public, à savoir le représentant de la communauté auprès des pouvoirs publics et celui de l’administration aux côtés de leurs communautés. Ils appuient l’état, dira-t-il, au recouvrement des impôts et des taxes.

S’y ajoutent la mobilisation des populations à l’occasion des recensements, des campagnes de vaccination, de dépistage de maladies, de soins collectifs et de calamités.

En retour, avec cette reconnaissance de la République, ces légitimités traditionnelles bénéficient d’une indemnité de fonction et de déplacement. Elles ont droit aussi à la réduction des frais d’hospitalisation. Somme toute, le drapeau national sera au fronton des domiciles, des chefs de village, de fraction et de quartier sur toute l’étendue du territoire national, pour être identifiables. Et les chefs eux-mêmes reconnaissables par les insignes de l’État.

Namory KOUYATÉ

