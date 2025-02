Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, le Bureau du Vérificateur général (BVG) a conduit une mission de vérification de suivi des recommandations formulées par la mission de vérification financière de la gestion de l’ambassade du Mali à Ouagadougou (Burkina Faso) effectuée en 2018. Elle a pour objectif de s’assurer que les recommandations formulées lors de la vérification financière initiale ont été mises en œuvre et que les faiblesses constatées ont été corrigées. La période couverte par la mission s’étend du 1er janvier 2021 au 30 juin 2024.

Cette vérification a abouti à des conclusions qui révèlent qu’au regard du taux de mise en œuvre des recommandations, qui est de 60 %, le niveau de mise en œuvre est satisfaisant. En effet, sur les 11 recommandations formulées, 6 sont entièrement mises en œuvre, 4 non mises en œuvre et 1 sans objet.

Il ressort de la vérification que le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale veille à la notification des crédits par la direction des finances et du matériel. Il a pourvu les postes vacants conformément au décret n°2018-0518/P-RM du 20 juin 2018 déterminant le cadre organique des missions diplomatiques fixant l’effectif de leur personnel. Le directeur national du trésor et de la comptabilité publique veille à la prestation de serment des Secrétaires agents comptables avant leur installation.

Le secrétaire agent comptable respecte les imputations budgétaires des dépenses effectuées. Il respecte les dispositions de l’Instruction n°0001/MFC du 14 juillet 1995 fixant les règles et procédures budgétaires et comptables applicables dans les Ambassades et consulats, relatives à la tenue des documents et registres et à la bonne tenue de la comptabilité des timbres fiscaux. Il établit les états de rapprochement bancaire.

L’ambassadeur du Mali à Ouagadougou ne procède pas à la mise en concurrence des fournisseurs. La direction des finances et du matériel du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale n’envoie pas les notifications du budget de l’ambassade. L’ambassade du Mali à Ouagadougou n’applique pas la réglementation de la comptabilité-matières. Le secrétaire agent comptable ne respecte pas le montant plafond autorisé à détenir en espèces.

La vérification initiale avait indiqué de mettre en œuvre les recommandations formulées par la mission conjointe de suivi physique et financier des travaux de construction de la nouvelle chancellerie. La présente vérification de suivi a relevé que cette recommandation est sans objet parce que l’entité n’a pas encore eu l’occasion de l’appliquer depuis la mission initiale.

Source : Cecom BVG

