Le Bureau du Vérificateur Général (BVG) a dévoilé les résultats de ses audits financiers portant sur la gestion des communes urbaines de Koutiala et de Koulikoro. Ces contrôles, qui couvrent les années 2021 à 2024 (jusqu’au 30 septembre), ont révélé des irrégularités financières notables dans ces deux collectivités.

La commune urbaine de Koutiala, connue comme le cœur de l’industrie cotonnière au Mali, a été pointée du doigt pour des manquements financiers dépassant les 114 millions FCfa. Ces irrégularités, touchant divers aspects de la gestion budgétaire et financière, soulèvent de sérieuses questions sur la transparence et la responsabilité dans l’administration locale.

Koulikoro, capitale du «Meguetan», également concernée

De même, la commune urbaine de Koulikoro n’est pas épargnée, avec des irrégularités financières évaluées à plus de 108 millions FCFA. Ces dysfonctionnements mettent en lumière des pratiques non conformes aux normes budgétaires et comptables en vigueur, révélant ainsi des lacunes dans la gestion des fonds publics.

Des mesures judiciaires et administratives engagées

En réponse à ces découvertes, le BVG a signalé les faits susceptibles de constituer des infractions pénales au Procureur de la République en charge du Pôle National Économique et Financier. Parallèlement, les conclusions du rapport ont été transmises au Président de la Section des Comptes de la Cour Suprême et au Directeur Général des Impôts pour les actions nécessaires.

Un pas vers plus de transparence et de responsabilité

Ces révélations s’inscrivent dans une démarche de renforcement de la bonne gouvernance et de lutte contre les pratiques financières douteuses au sein des collectivités territoriales. La saisine des autorités judiciaires et administratives vise à garantir une gestion responsable des ressources publiques et à prévenir toute forme d’impunité.

Le BVG réitère ainsi son engagement en faveur d’une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques, essentielle pour le développement équilibré des collectivités et pour restaurer la confiance des citoyens envers leurs institutions locales.

M SANOGO

