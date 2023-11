Bonne pratique du journalisme : La Fondation Tuwindi initie une formation en faveur des journalistes

Une vingtaine de journalistes, toute catégorie confondue, participent durant cette semaine à une formation initiée par le Fondation Tuwindi. La formation cadre avec le projet ambitieux intitulé « Renforcer la liberté d’expression et soutenir la démocratie en Afrique subsaharienne, Mali ». Entièrement financée par l’Ambassade de l’Allemagne au Mali, ce projet de formation vise à contribuer significativement au développement de la presse malienne en renforçant les compétences des journalistes locaux. « La mission globale de ce projet est de lutter contre la désinformation et les discours de haine qui peuvent entamer le progrès démocratique dans la région », a déclaré le président de la Fondation Tuwindi, Tidiane Togola qui a donné des précisions sur les différents modules qui seront enseignés aux journalistes pendant les 7 jours. Il s’agit, selon lui, des principes fondamentaux du journalisme et techniques de base, le développement des compétences en reportage d’investigation, vérification des faits et luxe contre la désinformation à l’aide d’outils numériques, l’exploration de l’intersection entre le journalisme et les processus électoraux, la préparation des participants au rôle du journalisme dans la consolidation de la paix, y compris la couverture des dynamiques de sécurité et des droits de l’homme et la promotion des approches de journalisme sensibles au genre . L’ancien Directeur de l’ORTM, Salif Sanogo , et le Directeur de publication du journaliste Malitribune, Alexis Kalambry sont chargés d’animer les modules

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

