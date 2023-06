C’est à la tête d’une forte délégation que Mme Diéminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social, a représenté le Mali à la 76e Assemblée mondiale de la santé du 19 au 30 mai à Genève, en Suisse. Un événement qui a coïncidé cette année avec la célébration du 75e anniversaire (23 mai 2023) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) célébré sous le thème, «75 ans de l’OMS: Sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous» ! Et selon les échos qui nous sont parvenus, notre pays est crédité d’une bonne participation à cause surtout des brillantes interventions de Mme Diéminatou Sangaré à l’assemblée mondiale et aux rencontres annexes.

«Sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous» ! Tel était le thème de la 76e Assemblée mondiale de la santé organisée du 19 au 30 mai à Genève, en Suisse. En fonction de cette thématique, le ministre de la Santé et du Développement social a fait une communication jugée «brillante» et «mémorable» par de nombreux participants. Et cela dans la suite logique des activités entreprises par la délégation malienne à Genève sous son leadership.

Pour la circonstance, Mme Diéminatou Sangaré a décliné la vision des autorités maliennes dans la prise en charge des soins de la population. Le point de la couverture sanitaire universelle ; la réforme du système de santé ; l’éradication du trachome ; et surtout la mise en place d’une plateforme pour une seule santé… ont figuré en bonne place dans cette communication. «Par rapport à toutes ces politiques, les choses avancent normalement grâce à l’engagement des plus hautes autorités du Mali et leurs partenaires», a souligné le ministre de la Santé et du Développement social.

En rapport avec le thème, «Sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous», Mme Diéminatou Sangaré a mis en évidence les progrès réalisés par notre pays pour atteindre la couverture sanitaire universelle au profit des populations affectées par la crise. «Nous sommes entièrement mobilisés pour atteindre nos objectifs relatifs à la mise en place de la couverture sanitaire universelle nécessaire à la sécurité sanitaire, à la réduction de la pauvreté et à l’équité, y compris l’équité genre conformément aux engagements des Objectifs de développement durable (OMD)», a-t-elle souligné. A cet égard, a-t-elle ajouté, «le Mali renforce son action relative à l’amélioration de l’offre de services afin de satisfaire les besoins sanitaires tout en mettant en place un mécanisme de financement solidaire et accessible à tous».

«Pour l’offre de soins, la réforme du système de santé engagée par les autorités de la transition se poursuit normalement», a assuré le ministre Diéminatou Sangaré. Pour ce qui est de l’amélioration de l’offre de soins, a-t-elle indiqué, «une vaste réforme du système de santé a été engagée afin de rapprocher davantage les soins de santé de qualité aux usagers. Elle se traduira par les actions de renforcement des infrastructures existantes, le personnel, l’équipement et surtout par le développement de la santé communautaire».

Profitant de sa présence en Suisse, Diéminatou Sangaré a multiplié les rencontres avec les partenaires internationaux dans le domaine de la santé et de la protection sociale. C’est ainsi qu’elle a participé à une réunion d’échanges sur le thème, «Surmonter les obstacles auxquels les agents de santé communautaire font face : Atteindre les objectifs d’équité et d’efficacité malgré les contraintes de ressources» ! Une initiative de l’Alliance mondiale du vaccin (GAVI) dont les services sont appréciés par le département de la santé dans, entre autres, la lutte contre le Covid-19 et le renforcement du plateau technique des structures de santé.

Prenant la parole, Madame le ministre a mis l’accent sur le combat pour l’équité dans l’offre de soins déjà entamé par les plus hautes autorités de notre pays. Autant dire que la participation du Mali à cette 76e assemblée mondiale de la santé a été pleine et fructueuse !

Moussa Bolly

