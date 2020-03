Alors que les cas de Covid-19 se multiplient en France et dans le monde, Yahoo Actualités vous explique comment le virus se transmet.

Après avoir touché une très grande partie de la Chine, le coronavirus Covid-19 s’est propagé dans le monde entier. En France, plus de 2800 personnes sont touchées par le virus, et au moins 61 sont mortes.

Les origines du virus

Selon les autorités chinoises, la plupart des première personnes qui ont contracté le virus s’étaient rendus sur le marché de Wuhan, qui a depuis fermé ses portes, c’est pourquoi l’hypothèse que la maladie soit initialement transmise par les animaux est privilégiée. Cependant, l’espèce réservoir à l’origine de la transmission n’est pas connue à ce jour, même si le pangolin est soupçonné d’avoir transmis le virus à l’homme.

Comment se transmet-il ?

La contamination interhumaine a ensuite été avérée avec les nombreux cas qui se sont multipliés très rapidement en Chine puis dans le reste du monde. L’Unicef indique que le virus se transmet par contact direct avec les gouttelettes respiratoires produites par une personne infectée, lorsqu’elle tousse ou qu’elle éternue, ainsi qu’au contact de surfaces contaminées par le virus.

L’agence de l’Organisation des Nations unies signale également que le virus peut survivre sur les surfaces inertes pendant plusieurs heures, mais que de simples désinfectants peuvent le tuer. Cependant, il peut survivre plusieurs jours dans un milieu aqueux. La période d’incubation du coronavirus est estimée entre deux et 14 jours.

Comment se protéger ?

Comme pour la grippe, pour se protéger il faut se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon, ou un gel hydroalcoolique. Il est également important de se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue, et de jeter son mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée. Les masques dits chirurgicaux “sont uniquement utiles quand on est soi-même malade, pour éviter de contaminer les autres”, avait souligné l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn à la fin du mois de janvier.

Source : Yahoo.fr

