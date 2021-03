Covid-19 : la campagne de vaccination débutera ce mercredi 31 mars au Mali

La ministre malienne de la Santé, Dr Fanta Siby a annoncé, ce mardi 30 mars, au cours d’une conférence de presse, le début de la campagne nationale de vaccination contre la pandémie de Covid-19. La campagne débutera, ce mercredi 31 mars 2021.

-maliweb.net– « La campagne débutera à Bamako », a informé la ministre de la Santé. Le personnel de Santé incluant des gardiens aux directeurs des hôpitaux ; les personnes âgées de plus 65 ans, et les personnes vivant avec les maladies chroniques notamment le diabète sont concernées par cette première phase de vaccination.

Cette campagne de vaccination au Mali a été rendue possible grâce à 396 000 doses de vaccin anti-COVID-19. Les vaccins ont été réceptionnés, le 05 mars dernier, par le Président Bah N’Daw. Une campagne qui intervient à un moment où le pays fait face à une vague de contamination avec une moyenne journalière de 60 nouveaux cas. A ce jour, le Mali a enregistré près de 10 000 cas positifs, et officiellement plus de 370 décès.

Prenant la parole, le président du Comité scientifique, Pr Seydou Doumbia appelle à l’adhésion au vaccin. « Il n’y a pas de médicaments sans risque », a indiqué Pr Doumbia. Et d’ajouter : « la non vaccination aura des effets plus graves que la vaccination », a conclu le chercheur.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

